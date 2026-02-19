Apuesta por el empleo: Almassora clausura un taller y arranca otro, con la vuelta de la Escuela Taller

Almassora ha celebrado este jueves la clausura del Taller de Empleo 2024-2025 en un acto presidido por la alcaldesa, María Tormo, quien ha estado acompañada por la directora general de Empleo y Formación de Labora, Virginia Garrigues; la concejala de Formación y Empleo, Silvana Rovira; el director del Centro de Formación Almassora, Francisco Badenes; miembros de la corporación municipal y el equipo docente. La alcaldesa ha destacado que en los próximos días se iniciará una nueva edición del Taller de Empleo y, además, Almassora recupera la Escuela Taller tras más de una década sin impartirse. Entre ambos programas, un total de 60 personas desempleadas podrán mejorar su empleabilidad gracias al respaldo de la Generalitat Valenciana y a una importante inversión que, tal y como ha remarcado la alcaldesa, “refleja la confianza en nuestro municipio y en nuestra capacidad para gestionar proyectos que generan oportunidades”.

Durante su intervención, Tormo dado la bienvenida a los asistentes destacando que Almassora es un “municipio de talento y oportunidades” y ha puesto en valor el trabajo realizado por los alumnos-trabajadores en las especialidades de albañilería, jardinería y administración.

“Hoy es un día de celebración. Celebramos el esfuerzo, la constancia y la superación. Durante este año habéis demostrado que la formación es una herramienta poderosa para transformar vidas”, ha señalado Tormo, quien ha subrayado que el taller ha permitido combinar aprendizaje y trabajo real desde el primer día.

La primera edil ha agradecido también la implicación del equipo docente y del personal del Centro de Formación, resaltando su “dedicación y profesionalidad” en el acompañamiento al alumnado durante todo el proceso formativo.

En su discurso, la alcaldesa ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con las políticas activas de empleo: “Creemos firmemente que el empleo es la mejor política social. Apostar por la formación es apostar por oportunidades reales, por segundas oportunidades y por futuro”.

Oportunidades laborales

Durante su intervención, Garrigues ha destacado que el taller ha supuesto “un año completo de trabajo real, con horarios, responsabilidades y compromiso diario”, y ha subrayado el valor de estos programas como herramienta para transformar recursos públicos en oportunidades laborales.

El Taller de Empleo de Almassora ha contado con una inversión de Labora de más de 800.000 euros. Asimismo, Garrigues ha señalado que esta iniciativa es “un ejemplo de formación útil, pegada al territorio y orientada a la inserción laboral”.