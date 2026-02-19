Arrancan las obras para rehabilitar un cuartel en ruinas de Castellón y convertirlo en espacio cultural: "Queremos que el pueblo gane vida"

Las obras para rehabilitar el antiguo cuartel de la Guardia Civil ya están en marcha. El Ayuntamiento de Cortes de Arenoso ha iniciado en febrero de 2026 la intervención que permitirá transformar el edificio, abandonado y en estado precario, en un equipamiento social, cultural y económico para el municipio.

El inicio de los trabajos llega meses después de que el consistorio licitara el proyecto —una actuación que este periódico avanzó en octubre de 2025— y tras un proceso administrativo que se ha prolongado durante más de tres años. La inversión final supera los 670.000 euros, una cifra superior a la prevista inicialmente, cuando el presupuesto rondaba los 611.000 euros.

El alcalde, Florencio Catalán, ha destacado que el comienzo de la obra supone un hito para el municipio. “El camino no ha sido fácil, pero lo importante es que no hemos desistido. Ver los andamios colocados es la mejor noticia: la obra ya está en marcha”, ha señalado.

El proyecto nació con el objetivo de recuperar la antigua casa cuartel, en desuso desde hace años y con un deterioro estructural que obligó a apuntalar el inmueble. La intervención no solo permitirá preservar el edificio, sino también eliminar el riesgo que suponía para las construcciones colindantes.

Nuevos usos: coworking, asociaciones y museo

La rehabilitación plantea una actuación integral que combina memoria y nuevos usos. La antigua casa cuartel de la Benemérita se rehabilitará con fines sociales y cívicos. “Se creará un espacio de coworking, para facilitar salas en las que los emprendedores puedan desarrollar su actividad, porque precisamente lo que queremos es que el pueblo gane vida y habilite espacios para el desarrollo de iniciativas y negocios”.

También se habilitarán espacios para reuniones, dirigidos al tejido asociativo y con el ánimo “de dar cobijo a los colectivos y entidades de nuestro municipio. Porque son hervideros y merecen tener un espacio para desempeñar sus proyectos”.

Y por último se configura un espacio para el Museo de Vestimenta. Un aula cultural y didáctica que recupere la historia del traje de esta localidad y sea un testimonio para futuras generaciones “y también un reclamo turístico”. “Merece la pena compartir todo lo bueno que tenemos en nuestro pueblo”.

La obra es posible gracias a la financiación de administraciones supramunicipales. La Generalitat impulsa la actuación a través del Plan Conviure, mientras que la Diputación respalda inversiones vinculadas al municipio mediante el Plan Impulsa.

El alcalde ha subrayado que este tipo de proyectos serían inviables sin ese respaldo, dado que el coste supera la capacidad presupuestaria anual del Ayuntamiento.

Otra actuación en San Vicente

Paralelamente, el consistorio proyecta una segunda intervención en el núcleo de San Vicente de Piedrahita, donde se adecuará un espacio polifuncional para uso vecinal. El objetivo es ampliar los equipamientos disponibles y reforzar la actividad social en el conjunto del término municipal.