Barri València y Caçadors se alzan con el 'ninot indultat' de las Fallas de Burriana

El ambiente fallero se intensifica en Burriana tras la inauguración de la Exposición del Ninot, una cita que marca el pulso de las fiestas y que permite ya contemplar las figuras que se librarán del fuego. El ninot indultat mayor fue para Barri València y el infantil para Societat de Caçadors.

Los 'ninots indultats' de este año en Burriana. / Isabel Calpe

La jornada arrancó con la tradicional misa fallera en la iglesia de los Carmelitas. Desde allí, al término de la eucaristía, las reinas falleras de Burriana, Laura Sendra y Ana Olivas, acompañadas por sus cortes de honor, damas de la ciudad y los máximos representantes de las 19 comisiones, desfilaron hasta el CMC La Mercè para contemplar las creaciones expuestas este año.

A su llegada al recinto cultural, ambas reinas descubrieron una fotografía suya de gran formato que presidirá la sala de exposiciones hasta la clausura de la muestra, prevista para el 14 de marzo, un día antes de la plantà. Posteriormente, los asistentes tomaron asiento en el auditorio de la Casa de la Cultura, en el mismo complejo, para asistir al momento más esperado del acto.

Con el patio de butacas abarrotado y la expectación en aumento, se hizo entrega del sobre con el veredicto del jurado a la reina fallera infantil. Fue Ana Olivas la encargada de anunciar el ninot indultat infantil, que recayó en la falla Societat Caçadors, obra del artista Rafael Ibáñez.

A continuación, Laura Sendra hizo lo propio con la categoría mayor, desvelando que el ninot premiado ha sido el de Barri València, creado por el artista Palacio i Serra, con el lema ai-Xina Borriana no està fina.

2.100 euros para el 'ninot indultat' La Diputación de Castellón mantiene viva la tradición josefina en Burriana con 2.100 euros para el ninot indultat. El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha participado esta tarde en la apertura de la Exposición del Ninot Indultat de Burriana y en el acto de entrega de los premios que, un año más, patrocina la Diputación de Castellón, en el marco de las Fallas 2026. La institución provincial subvenciona los premios al mejor Ninot Indultat por un importe total de 2.100 euros destinado al premio, así como a los respectivos banderines para los monumentos ganador mayor e infantil. Para Alejandro Clausell, “esta exposición es el resultado del esfuerzo que hacen todas las comisiones falleras. Cada ninot expuesto no solo representa creatividad y talento, sino también pasión de los vecinos y vecinas de Burriana por mantener esta tradición en la localidad”. Al respecto, ha puesto en valor la implicación de los falleros y falleras de las 19 fallas, que trabajan durante todo el año para que, cuando llegue el momento de la fiesta, “todo esté a punto”, y ha mostrado el compromiso de la Diputación de Castellón con esta celebración por su gran valor “cultural y festivo” en nuestra tierra. “Las Fallas representan una parte esencial de nuestra identidad y tradición, y desde la Diputación reafirmamos nuestro apoyo para seguir impulsando y preservando este patrimonio de todos los castellonenses”, ha subrayado el responsable del área de Cultura.

Mejor 'ninot' de cada categoría

Además, otorgaron los galardones al mejor ninot de cada categoría, reconociendo la excelencia del trabajo artesano en las categorías Especial, Primera y Segunda. En la categoría Especial, el ninot premiado fue el de Barri València, mientras que en la Primera y Segunda categoría han sido el de Barri La Vila y Barri La Ravalera, respectivamente.

Por otro lado, en cuanto a las infantiles, Don Bosco se ha alzado con el premio a categoría Especial, seguida de Societat de Caçadors en Primera categoría y Rei Jaume I en Segunda categoría.

Con los galardones entregados, la exposición quedó abierta al público, que ya puede admirar de cerca las figuras que marcarán las próximas Fallas y que pasarán a formar parte del patrimonio festivo de la ciudad al salvarse de la quema.

El calendario fallero continúa con un intenso fin de semana repleto de actos. Este viernes, a las 22.30 horas, el Teatro Payà será el escenario de la pleitesía a la reina fallera, Laura Sendra, en un evento cargado de emoción y solemnidad, donde recibirá el reconocimiento de las comisiones y de la ciudad.

Este sábado, en el mismo teatro, a las 18.00 horas, celebrarán la pleitesía a la reina fallera infantil, Ana Olivas, en una ceremonia que reunirá a autoridades y representantes del mundo fallero.