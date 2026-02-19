Castellnovo aprueba un presupuesto "histórico" con una inversión próxima a 1 millón de euros
Destinan 600.000 euros para el único castillo Borgia de la provincia y 200.000 para la rehabilitación de la antigua cooperativa dos de los proyectos más destacados
Castellnovo dedicará a inversiones reales casi un millón de euros. Es la cifra más significativa del presupuesto de 2026 que ha aprobado el Ayuntamiento con los votos a favor del PSPV-PSOE y la oposición del PP. La aprobación de las cuentas permitirá destinar en torno a 600.000 euros a la rehabilitación del castillo de Beatriz de Borgia, el único de la provincia de Castellón y emblema de la localidad del Alto Palancia. Cabe destacar que esta actuación contará con la ayuda del 2% del Ministerio de Fomento. El soporte del Gobierno de España será decisivo para poner en valor este icono medieval.
El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
El alcalde de Castellnovo, Antonio López Gil, ha destacado que las cuentas también permitirán abordar la rehabilitación del edificio de la antigua cooperativa. Se dedicarán 200.000 euros del Plan de Obras de la Diputación de Castellón a la adecuación de este espacio como epicentro sociocultural de la población. Se adecuará de manera integral con el cambio de la carpintería metálica, la climatización, el aislamiento y la eficiencia energética.
También en la línea de apostar por la energía limpia y el ahorro energético el consistorio invertirá 100.000 euros del Ivace en la instalación de placas solares en la antigua cooperativa y en el tejado del salón cultural. El ahorro en la factura de electricidad revertirá en las arcas municipales que dispondrán de más recursos para inversiones.
El primer edil ha puesto de relieve la capacidad inversora del municipio y cómo se están resolviendo las necesidades de la localidad. Las cuentas de 2026 ascienden a casi 1,9 millones de euros.
El Partido Popular votó en contra de la aprobación de las cuentas y argumentó su oposición en este comunicado:
El PP de Castellnovo critica que el PSOE lleva a pleno el presupuesto saltándose la comisión y vetando preguntas en pleno
“Queremos aportar propuestas, sumar por Castellnovo y trabajar por nuestro pueblo. Pero está claro que quien gobierna no solo no desea escucharnos, es que directamente quiere negarnos la palabra”. Así ha valorado María Amparo Escrig, portavoz del PP en Castellnovo, el pleno de presupuestos convocado ayer por urgencia por parte del PSOE de la localidad. El lunes, por la tarde, el PSOE dejaba a la oposición, conformada por tres concejales del PP, un borrador del presupuesto. Y lejos de convocar una comisión previa al pleno, como está establecido, directamente fijaba el pleno para ayer miércoles día 18.
“La ley está para cumplirse, y el reglamento establece la convocatoria de una comisión”. “No solo no la han convocado. Además, en el pleno, al ser extraordinario, no ha contado con un apartado de ruegos y preguntas, que es donde podríamos haber expresado nuestras propuestas y quejas”.
María Amparo Escrig lamenta “las formas impositivas” de quien gobierna. “Estamos aquí para hacer crecer a Castellnovo. Para sumar esfuerzos y plantear un sano debate que permita que nuestro pueblo vaya a más. Amordazar no parece lo más sensato”.
En este sentido, desde el PP piden, una vez más, “respeto a la norma, cumplimiento de la ley y convocatoria de órganos colegiados de acuerdo a la temporalización acordada por la corporación”. “Está claro que el PSOE no quiere que formemos parte de esta corporación, pero el pueblo nos ha votado y nosotros vamos a seguir defendiendo sus derechos. Por mucho que les pese. Y por ello no podemos apoyar un presupuesto que desconocemos y del que no se nos ha permitido debatir en una comisión previa, tal y como está establecido. La participación que tanto miedo le da al PSOE es fundamental para conseguir que Castellnovo siga mejorando. Negarla es un error y nosotros no vamos a ser cómplices de esta imposición. Seguiremos trabajando por todo lo bueno que el pueblo merece”, ha declarado Escrig.
