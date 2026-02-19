Castellnovo aprueba un presupuesto "histórico" con una inversión próxima a 1 millón de euros

Castellnovo dedicará a inversiones reales casi un millón de euros. Es la cifra más significativa del presupuesto de 2026 que ha aprobado el Ayuntamiento con los votos a favor del PSPV-PSOE y la oposición del PP. La aprobación de las cuentas permitirá destinar en torno a 600.000 euros a la rehabilitación del castillo de Beatriz de Borgia, el único de la provincia de Castellón y emblema de la localidad del Alto Palancia. Cabe destacar que esta actuación contará con la ayuda del 2% del Ministerio de Fomento. El soporte del Gobierno de España será decisivo para poner en valor este icono medieval.

El alcalde de Castellnovo, Antonio López Gil, ha destacado que las cuentas también permitirán abordar la rehabilitación del edificio de la antigua cooperativa. Se dedicarán 200.000 euros del Plan de Obras de la Diputación de Castellón a la adecuación de este espacio como epicentro sociocultural de la población. Se adecuará de manera integral con el cambio de la carpintería metálica, la climatización, el aislamiento y la eficiencia energética.

También en la línea de apostar por la energía limpia y el ahorro energético el consistorio invertirá 100.000 euros del Ivace en la instalación de placas solares en la antigua cooperativa y en el tejado del salón cultural. El ahorro en la factura de electricidad revertirá en las arcas municipales que dispondrán de más recursos para inversiones.

El primer edil ha puesto de relieve la capacidad inversora del municipio y cómo se están resolviendo las necesidades de la localidad. Las cuentas de 2026 ascienden a casi 1,9 millones de euros.

El Partido Popular votó en contra de la aprobación de las cuentas y argumentó su oposición en este comunicado: