Así funcionará el nuevo bus urbano en Alcossebre que conectará toda la franja litoral

Este nuevo servicio se prestará en Semana Santa y verano, y conectará toda la franja litoral, con paradas entre la ermita de Sant Antoni y el camino Malentivet

El bus conectará toda la franja litoral de Alcossebre, con itinerario desde la ermita de Sant Antoni hasta el camino Malentivet (urbanización Marcolina). / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Alcalà ha sacado a licitación por 44.990 euros el nuevo servicio de transporte urbano de viajeros, destinado a mejorar la conexión de transporte público dentro del núcleo de Alcossebre. En concreto, se trata de una ruta circular que conectará toda la franja litoral, con itinerario desde la ermita de Sant Antoni hasta el camino Malentivet (urbanización Marcolina), con doce paradas como mínimo (ermita Sant Antoni, dos paradas en playa Manyetes, Tres Playas, playa del Moro, dos paradas en playa Romana, playa del Cargador, avenida Castellón-plaza La Mola, avenidas Las Fuentes-glorieta Arcos, avenida Las Fuentes- Hotel, camino Malentivet-Marcolina). 

El horario cubrirá la mayor parte del día y se calcula que todo el recorrido tendrá una duración aproximada de 30 minutos en un sentido y una hora si se hace ida y vuelta. Se prestará durante la Semana Santa y del 23 de junio al 9 de septiembre.

 La concejala de Turismo, Alejandra Roca, ha destacado que “esta línea se suma a la que ya ofrecer el Ayuntamiento y que une Alcalà con Alcossebre y pretende ser una mejora importante para favorecer el uso de transporte público en el núcleo de Alcossebre, haciéndolo más eficiente y aumentando las frecuencias, por lo que será muy sencillo desplazarse entre distintos puntos del núcleo costero”.

 Las empresas interesadas en prestar el servicio pueden presentar sus ofertas hasta el 27 de febrero.

