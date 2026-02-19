El interior de Castellón sumará ocho miradores turísticos con columpios panorámicos: las ubicaciones

Los miradores panorámicos se han convertido en uno de los nuevos reclamos turísticos de la provincia de Castellón. Espacios pensados para detenerse, contemplar el paisaje y compartir la imagen en redes sociales. Un ejemplo lo encontramos en el mirador a la Plana, en el término de Betxí, cuyos trabajos ya se han adjudicado. Ahora, el interior de Castellón dará ahora un paso más con la creación de ocho nuevos balcones naturales distribuidos en otros tantos municipios y que sumarán columpios panorámicos de carácter exclusivamente paisajístico y no lúdico, diseñados como estructuras para enmarcar las vistas y generar un efecto icónico en cada enclave.

La iniciativa está impulsada por la Mancomunitat Alt Maestrat, que ha adjudicado por 240.000 euros el contrato para ejecutar esta red de miradores a la empresa Vial Trabajos Metálicos S.L.U., única licitadora presentada al procedimiento. La actuación se financia con fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y supondrá una intervención integral para poner en valor el paisaje, mejorar la accesibilidad y reforzar la identidad del territorio como destino de turismo sostenible.

Cada uno de los ocho municipios implicados, integrados en la Mancomunitat, contará con un mirador en enclaves de especial valor paisajístico y simbólico, muchos de ellos vinculados a ermitas o parajes tradicionales de visita.

En este sentido, el contrato, de carácter administrativo de obras, prevé la creación de un mirador en cada uno de los ocho municipios mancomunados, en enclaves concretos ya definidos en el proyecto técnico, elaborado por MaestrArq:

En Culla, el mirador natural se ubicará en la ermita de Sant Cristòfol.

Simulación del mirador concolumpio en Culla, con el municipio al fondo. / MaestrArq

En la Torre d'en Besora, se actuará en el entorno de las Minas del Alt Maestrat.

Simulación del columpio panorámico en Torre d'en Besora. / MaestrArq

En Vilar de Canes, el punto elegido es Monte Matorral.

Así serán las vistas desde el mirador de Vilar de Canes. / MaestrArq

En la Serratella, el mirador se situará en Sant Joan de Nepomuceno.

Recreación del mirador en la Serratella. / MaestrArq

En Albocàsser, se instalará en el entorno de la Font de Na Tosca.

Las vistas desde el columpio panorámico de Albocàsser. / MaestrArq

En Tírig, se ubicará junto a la ermita de Santa Bárbara.

Recreación del mirador en Tírig. / MaestrArq

En Catí, el emplazamiento será la ermita de San Vicente.

En Catí el mirador está proyectado en el entorno de la ermita de San Vicente. / MaestrArq

En Benassal, el mirador se localizará en la ermita de Sant Cristòfol.

Simulación del columpio panorámico que se instalará en Benassal. / MaestrArq

Muchos de estos espacios son puntos tradicionales de visita para la población local, vinculados a ermitas o parajes de alto valor paisajístico y simbólico.

Mapa de ubicaciones de los futuros miradores.

La inversión se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiada con cargo a los fondos Next Generation EU. La Mancomunitat Alt Maestrat, presidida por Marta Pitarch Escrig, recibió una asignación superior al millón de euros dentro del componente dedicado a sostenibilidad turística, con el objetivo de impulsar actuaciones que combinen conservación ambiental y desarrollo económico.

El proyecto técnico contempla intervenciones respetuosas con el entorno y orientadas a la accesibilidad universal. Se adecuarán los accesos conforme al Código Técnico de la Edificación, con pasarelas de madera, pavimentos antideslizantes y soluciones blandas que minimicen el impacto sobre el terreno. Además, se instalará señalética direccional y paneles interpretativos con una imagen gráfica común para toda la red.

Asimismo, uno de los elementos más singulares también será la instalación de siluetas metálicas de cátaros —una en cada municipio— elaboradas en acero corten y de grandes dimensiones, concebidas como hitos escultóricos vinculados al relato histórico del territorio.

Pasarelas elevadas

En los miradores de Culla y La Serratella se instalarán, además, pasarelas elevadas panorámicas de 34 metros cuadrados, con estructura metálica y pavimento de madera eco-tratada, ampliando la experiencia visual sin alterar de forma agresiva la morfología del terreno.

Plano de la actuación proyectada en la Serratella. / MaestrArq

El proyecto incluye restauración ambiental con plantación de especies autóctonas aromáticas, control de invasoras, trabajos manuales de limpieza y habilitación de aparcamientos en puntos estratégicos, además de mobiliario turístico sostenible como aparcabicis de madera tratada.

Con esta red, la Mancomunitat Alt Maestrat busca descentralizar flujos, diversificar la oferta y consolidar un modelo basado en el ecoturismo, donde el paisaje se convierte en motor de desarrollo comarcal.