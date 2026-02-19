Limpia masiva de cañas en el Millars para blindar el ecosistema del río

El Consorci del Millars iniciará en marzo los trabajos del proyecto Desencañar, impulsado por la Generalitat para la retirada de caña invasora (Arundo donax), a lo largo de todo el curso fluvial del río en la provincia. El plan de restauración del hábitat fluvial, que ya ha actuado en otros términos municipales del curso alto del río, se desarrollará en tres tramos, que afectan directamente a las tres poblaciones que forman parte del Consorci: Vila-real, Almassora y Burriana.

El proyecto cuenta con una inversión conjunta de 345.987 euros. La mayor dotación afectará al término de Almassora, con dos tramos de actuación (de la desembocadura a la Gola Nord y a la Gola Fonda), con un coste de 158.000 euros. En el caso de Vila-real, Desencañar actuará en el tramo situado entre el azud y la ruta botánica, con una inversión de 119.234,30 euros. El último tramo del proyecto es el que va de la desembocadura a la Gola Tercera, en el término de Burriana, con un coste previsto de 68.538,48 euros.

Carácter preventivo

El planteamiento del proyecto autonómico, con las primeras actuaciones en el tramo alto del río, tiene también carácter preventivo, puesto que permite controlar la llegada de cañas, rizomas y otros elementos presentes en el medio natural hacia los tramos más bajos del lecho fluvial de Vila-real, Almassora y Burriana.

Además de la eliminación de la caña invasora, el proyecto contempla también la instalación de coberturas opacas para impedir la rebrotada y la posterior plantación de especies autóctonas para recuperar el bosque de ribera y los hábitats de interés comunitario. La ejecución de los trabajos corresponde a la empresa pública Tragsa.

Reforzar la protección del paraje natural

El presidente del Consorci y alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha destacado que “esta actuación supone un paso decisivo para consolidar la recuperación ecológica de la desembocadura y reforzar la protección de uno de los espacios naturales más valiosos de nuestra comarca”. Además, ha subrayado que “la eliminación progresiva de la caña invasora y la recuperación del bosque de ribera autóctono permitirán mejorar la biodiversidad, favorecer la fauna propia del río y garantizar una gestión más sostenible del Paisaje Protegido”.

El presidente también ha remarcado que “la coordinación entre la Generalitat y el Consorcio es fundamental para continuar avanzando en la restauración ambiental del Millars, especialmente en un tramo tan sensible como la desembocadura”.

29,6 hectáreas en total

En el conjunto del proyecto, la Generalitat prevé eliminar 29,6 hectáreas ocupadas por cañar en 14 tramos del río, actuar sobre 16,42 kilómetros y restaurar 128,23 hectáreas de superficie ribereña, con la plantación de 22.844 ejemplares de 17 especies autóctonas. El proyecto tiene una duración prevista de cuatro años, con finalización en 2027, y cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027.