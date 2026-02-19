Montanejos activa su comedor de los jubilados

El Ayuntamiento de Montanejos ha dado un paso más en la puesta en marcha del comedor de los jubilados, una innovadora medida social que garantizará a los mayores del pueblo poder acceder a un menú completo y equilibrado en los bares y restaurantes del municipio por tan sólo 6 euros. Con este objetivo, el consistorio acaba de publicar las bases que regulan la concesión de la ayuda, dotada inicialmente con 15.000 euros y con efectos desde la aprobación del presupuesto de 2026.

“La pirámide poblacional en Montanejos refleja el envejecimiento propio de muchos municipios del interior. Por eso es imprescindible anticiparnos y activar medidas que, como este comedor social, mejoren la calidad de vida de nuestros mayores”, explica el alcalde, Miguel Sandalinas. Pero la medida va más allá de una inversión social: “El Comedor de los Jubilados es también una apuesta por la cohesión en Montanejos y por nuestra gente, nuestros restauradores y la economía local, ya que la ayuda se va a quedar en los locales del pueblo”, agrega.

La iniciativa permitirá a las personas mayores del municipio recibir una ayuda de 6 euros diarios para comer en los bares y restaurantes de Montanejos o bien recoger el menú y llevárselo a casa. El precio máximo del menú quedará fijado en 12 euros, de modo que el Ayuntamiento asumirá el 50% del coste, que se abonará directamente a los restauradores.

Sandalinas ha insistido en que el modelo diseñado por el Ayuntamiento apuesta por el tejido local y cubre la carencia de programas autonómicos de este tipo, como el Menjar a Casa. “La ayuda será exclusivamente para los bares y restaurantes de Montanejos adheridos. Así aseguramos dos objetivos: una alimentación cercana y de confianza para nuestros mayores y que el dinero público revierta directamente en la economía del municipio”, detalla.

¿Quién puede acogerse a las ayudas?

Las ayudas estarán dirigidas a personas mayores de 65 años empadronadas en el municipio con al menos seis meses de antigüedad, aunque puede obviarse este criterio en los casos debidamente justificados. El servicio de comedor se prestará de lunes a viernes no festivos, en horario de 13.30 a 16.00 horas, quedando excluido el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de septiembre. El precio del menú se establece en 12 euros, de los cuales el Ayuntamiento subvencionará el 50%, con un máximo de 6 euros por menú diario.

Las ayudas serán abonadas directamente a los establecimientos adheridos mediante el sistema de endoso y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el crédito disponible.