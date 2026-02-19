Las obras de la N-232 en Morella, paralizadas y sin fecha para reanudarse

Los problemas geotécnicos detectados en el terreno han acabado provocando la paralización efectiva de las obras de mejora de la carretera N-232 a su paso por Morella. La suspensión de los trabajos se ha hecho visible esta semana con una actuación significativa: los operarios han comenzado a pintar de blanco las líneas amarillas que señalizaban la presencia de obras en la calzada.

Este repintado confirma que el tramo deja de considerarse zona de trabajos activos, después de meses de actividad intermitente y de la aparición de inestabilidades en los taludes, que obligaron al Ministerio de Transportes a replantear parte del proyecto. Cabe recordar que, tras publicarse las primeras informaciones sobre la paralización, el portavoz de infraestructuras del PSPV en Les Corts, Ernest Blanch, aseguró que “las obras se estaban realizando con normalidad” y que el Ministerio “velaba por la mejora en los ritmos de ejecución”. En la misma línea, la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, reconoció que “había una tramitación técnica para ajustar unos taludes”.

Sin embargo, el nuevo movimiento sobre el terreno apunta ahora a un escenario distinto y refuerza la idea de que la obra ha quedado bloqueada. Por el momento, el Ministerio no ha concretado plazos para reanudar los trabajos, a la espera de definir una solución técnica que permita continuar la obra sin comprometer la seguridad vial.

Reacciones del PP y el PSPV

Desde el Partido Popular, el portavoz en Morella, Jesús Ortí, ha denunciado que “el Gobierno de España se retira de la N-232 y abandona la ejecución del acceso entre la masía de la Torreta y Morella sur”. Según el PP. “Queremos saber los motivos y exigimos explicaciones", ha señalado, reclamando respuestas al Ministerio.

Por su parte, desde el PSPV de Morella han rechazado de forma tajante estas acusaciones y han asegurado que “no se retira ni se abandona el proyecto de la N-232”. Los socialistas consideran que las declaraciones del PP son “una manipulación inadmisible” y sostienen que “lo que existe es un procedimiento técnico habitual para mejorar el proyecto por motivos de seguridad”. Según el PSPV, la modificación derivada de los problemas geotécnicos “imposibilita trabajar en algunas zonas”, pero la inversión “está comprometida y se ejecutará íntegramente”. Además, afirman que el Gobierno de España mantiene “el máximo compromiso” con esta actuación y que “pretender confundir a la ciudadanía porque se ha repintado una línea es actuar de mala fe”. Desde el PSPV insisten en que son los primeros en exigir que se agilicen los trámites para poder reanudar cuanto antes los trabajos y culminar una obra que consideran fundamental para Morella y su entorno.