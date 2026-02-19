Con el objetivo de agilizar las intervenciones
Onda refuerza sus áreas industriales con una brigada propia para mantenimiento exprés
El Ayuntamiento dota al servicio de dos furgonetas, tres operarios y equipamiento específico para actuar en las áreas empresariales
El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha una nueva brigada industrial destinada a reforzar el mantenimiento y la respuesta operativa en los polígonos del municipio. La unidad arranca con dos furgonetas, tres operarios y material específico para tareas de desbroce y trabajos de conservación, con el objetivo de agilizar las actuaciones en el entorno industrial.
La alcaldesa, Carmina Ballester, ha presentado esta nueva unidad, acompañada del concejal de Vía Pública, Vicente Ramón, y de los presidentes de las EGM de Onda, El Romeral SUR-14, Entre Ríos Sur-13 y Nord 2, señalando: “En Onda tenemos las mejores empresas del sector cerámico, logístico y subsectores asociados. Y quien se esfuerza siempre por mejorar se merece las mejores infraestructuras y servicios para poder seguir creciendo”.
La creación de esta brigada permite reforzar los trabajos ordinarios de conservación en los polígonos, mejorando la capacidad de actuación y contribuyendo a mantener unas áreas empresariales más ordenadas y preparadas para la actividad diaria.
Mejora continua de las áreas industriales
La puesta en marcha de esta nueva unidad se suma a la hoja de ruta municipal de modernización de los polígonos, que en los últimos años ha venido impulsándose con el respaldo de ayudas del IVACE y la colaboración con las Entidades de Gestión y Modernización (EGM). En 2025, el Ayuntamiento informó de una inversión global de 403.502,72 euros para actuaciones en diez áreas industriales, con financiación mayoritaria del IVACE y aportación municipal.
Además, dentro de esta planificación, Onda ha tramitado proyectos para optar a financiación plurianual y hasta 29 actuaciones orientadas a reforzar servicios como alumbrado, firme, señalización, zonas verdes y servicios digitales, en coordinación con las empresas y las EGM.
En paralelo, el Ayuntamiento también ha licitado mejoras vinculadas a la señalización viaria en diez áreas industriales y actuaciones orientadas a la sostenibilidad y la movilidad, dentro del mismo plan de modernización.
