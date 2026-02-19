La Vall d’Uixó reúne a 70 municipios por la Agenda 2030

La Vall d’Uixó ha acogido en su Auditori una jornada de trabajo de la Agenda 2030 organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco de la Red de Entidades Locales. Más de 70 municipios de toda España han participado en este encuentro para compartir experiencias y avanzar en la aplicación de políticas públicas sostenibles desde el ámbito local.

Las jornadas se celebran conjuntamente con el Ayuntamiento de Rafelbunyol, donde tuvieron lugar actividades previas y donde se clausurará el evento. La apertura institucional contó con la presencia de la alcaldesa Tania Baños; el alcalde de Rafelbunyol, Fran López; el director general de Agenda 2030, David Perejil; y el presidente de la Red y alcalde de Benidorm, Antonio Pérez.

Durante su intervención, Baños subrayó que “el futuro será sostenible o no será” y destacó que la Agenda 2030 permite a los ayuntamientos planificar sus ciudades a largo plazo, mejorar la rendición de cuentas y transformar el modelo de gestión municipal. La celebración de esta jornada en La Vall d’Uixó supone, según afirmó, un reconocimiento al trabajo que se realiza en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El crecimiento de la ciudad en los últimos años ha estado vinculado a proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, alineados con los principios de sostenibilidad, innovación y eficiencia energética. Entre las actuaciones en marcha destacan la rehabilitación urbana de la Colonia San Antonio y las intervenciones en la Fàbrica de la Llum y el Poblado de Sant Josep, centradas en accesibilidad, vivienda, turismo sostenible y recuperación del patrimonio.

Las personas asistentes visitaron estos proyectos para conocer de primera mano cómo se aplican las estrategias locales de desarrollo sostenible. Además, la alcaldesa anunció la próxima aprobación del plan de innovación municipal, una hoja de ruta para reforzar la modernización, la eficiencia de los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía.

La jornada abordó las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible, así como la participación ciudadana, consolidando a la Vall d’Uixó como referente en la implementación local de la Agenda 2030.