Vinaròs impulsará una ordenanza para conceder ayudas a la natalidad.

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado el plan normativo anual correspondiente a 2026, un documento estratégico que recoge la previsión de actualización, modificación o creación de un total de 24 ordenanzas y reglamentos municipales a lo largo del próximo ejercicio. Entre las iniciativas más destacadas figura la elaboración de una nueva ordenanza destinada a regular ayudas económicas para fomentar la natalidad en el municipio.

La propuesta contempla la creación de un marco normativo que permita al consistorio conceder subvenciones vinculadas al nacimiento de hijos, con el objetivo de contribuir a aliviar los gastos iniciales que asumen las familias y, al mismo tiempo, hacer frente al reto demográfico que afecta a muchos municipios.

Aunque todavía no se han concretado las cuantías ni los requisitos de acceso, la futura ordenanza deberá definir aspectos como los criterios de empadronamiento, los niveles de renta, la compatibilidad con otras ayudas y el procedimiento de solicitud.

Cruce de declaraciones en el pleno

La iniciativa generó debate durante la sesión plenaria. La concejala del PSPV-PSOE, Carmen Morellà, mostró su rechazo a la propuesta al considerar que “nace de Vox, que tiene una idea de familia excluyente”, y cuestionó que finalmente pueda llevarse a la práctica. Desde la oposición se plantearon dudas tanto sobre el enfoque de la medida como sobre su viabilidad presupuestaria.

En respuesta, el concejal de Hacienda, Lluis Gandia, defendió la ordenanza y negó que esté vinculada a ningún modelo concreto de familia. “Las ayudas a la natalidad que proponemos nada tienen que ver con el tipo de familia. Aquí hablamos de personas, y son los socialistas los que se empeñan en hacer clasificaciones”, afirmó durante el debate.

Por su parte, el portavoz de Vox en el consistorio, Josué Brito, insistió en que el objetivo es exclusivamente “facilitar ayudas a la natalidad”, destacando que la medida busca apoyar a quienes decidan tener hijos en el municipio.

Tras la aprobación del plan normativo anual, el siguiente paso será la redacción del borrador de la ordenanza, que deberá someterse a los trámites administrativos habituales, incluyendo su aprobación inicial, periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones y aprobación definitiva.

La iniciativa se suma a otras actuaciones previstas en el plan normativo de 2026, que abarca diferentes áreas de gestión municipal.