Almassora proclama a Martina Caparrós como reina de las fiestas 2026 en un pleno extraordinario cargado de emoción

El Ayuntamiento de Almassora ha celebrado este viernes el pleno extraordinario de proclamación de la reina de las fiestas 2026, un acto institucional cargado de simbolismo en el que Martina Caparrós Mezquita ha sido nombrada máxima representante festiva del municipio, junto a su corte de honor integrada por Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero.

Un instante del pleno extraordinario. / Mediterráneo

El salón de plenos, engalanado para la ocasión, ha acogido a familiares, amigos y representantes institucionales en una sesión especialmente emotiva en la que también se ha despedido la corte de honor 2025, encabezada por la reina Sara Benet Clausell, junto a las damas Lidia Martínez López, Carla Sánchez Ahis y Juani Hernández Galdón.

Rina y damas, junto a la corporación municipal y el presidente de la JLF, en la escalinata del ayuntamiento. / Mediterráneo

La reina de 2025 y la de 2026 han ocupado la mesa de la presidencia, junto a la alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Fiestas, Arturo Soler, que ha sido el encargado de leer la propuesta de la Junta Local de Fiestas, que preside Santiago López, para la proclamación de las cinco representantes.

Durante la sesión plenaria intervenieron los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal y la alcaldesa dio lectura a un discurso institucional cargado de emotividad dedicado tanto a la reina y corte saliente como a las nuevas representantes festivas.

Foto de familia de las cortes de honor entrante y saliente. / Mediterráneo

Tormo: “El relevo que mantiene viva la esencia de nuestras fiestas”

Tormo ha subrayado el significado de este acto dentro del calendario institucional. “El pleno que celebramos hoy es, sin duda, uno de los más especiales y emotivos del año. Hoy despedimos una etapa y damos la bienvenida a otra. Hoy celebramos el relevo que mantiene viva la esencia de nuestras fiestas con el sentimiento que nos brota del corazón hacia nuestras veneradas patronas; Santa Quitèria y la Mare de Déu del Roser”, ha señalado.

Tormo ha tenido palabras de agradecimiento para la corte saliente, destacando que han representado a Almassora con responsabilidad y orgullo. “Vuestro nombre ya forma parte de la historia festiva de nuestro municipio”, ha indicado la alcaldesa.

La alcaldesa le hace entrega de un obsequia a la reina 2026, Martina Caparrós. / Mediterráneo

“Martina comenzará hoy un capítulo soñado. Tiene el privilegio de ser la máxima representante festiva número 63 de nuestra historia. Representa la ilusión sincera y el profundo amor por tu pueblo. Sabemos que será una magnífica embajadora de Almassora”, ha remarcado Tormo.

La alcaldesa ha trasladado a la nueva corte el respaldo institucional y el apoyo de todo el municipio. “Contaréis con el respaldo de la corporación municipal, con el trabajo constante de la Junta Local de Fiestas y con el cariño de un pueblo que os acompañará en cada paso. Nuestras patronas os abrigan”, ha afirmado.