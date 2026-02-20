Polémica entre partidos
La AVL confirma que no hubo subvención para financiar los juegos de mesa sobre Jaume I en Burriana
La Acadèmia Valenciana de la Llengua sale al paso del cruce de acusaciones entre PP y Vox en la ciudad y asegura que "la línea de ayudas había caído" por enmiendas presentadas por la propia formación de extrema derecha en Les Corts
Tras el cruce de acusaciones durante los últimos días entre el PP de Burriana (en el gobierno) y su exsocio en el ejecutivo local, Vox, por la compra de 25 juegos de mesa sobre el legado de Jaume I, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha salido al paso al verse implicada indirectamente en este rifirrafe político.
La polémica surgió después de que el Ayuntamiento se haya negado a pagar los 6.534 euros que reclama una empresa por la creación de estos materiales pedagógicos, ya que, según un informe de la Secretaría municipal, no hubo adjudicación ni encargo formal desde del consistorio.
Los juegos fueron planteados durante la etapa de Jesús Albiol (Vox) como concejal de Cultura, en octubre de 2025, aunque el órgano de contratación competente (la Alcaldía) rechazó la propuesta y la aprobación del gasto, por lo que no se formalizó ningún encargo.
La formación dio a conocer este proyecto a través de un vídeo compartido en el perfil de Vox de Les Corts, en el que Albiol, que también es diputado autonómico, explicaba que la propuesta contaba con la implicación de la AVL.
Como réplica a esa reclamación de pago desestimada por el Ayuntamiento, desde el partido de extrema derecha acusaron al alcalde, Jorge Monferrer (PP), de "haber perdido una subvención de la Generalitat y de bloquear la adquisición" de estos juegos de nesa. Hasta la propia presidenta del parlamento autonómico, Llanos Massó, publicó en sus redes que el primer edil "no tramitó la subvención que pagaría esos juegos".
¿Y qué dice la AVL?
Consultada por este periódico, la Acadèmia Valenciana de la Llengua explica que esta subvención directamente "no existía", ya que "fue el propio grupo de Vox en Les Corts quien hizo caer esta línea de ayudas".
Fruto de esos "recortes", desgranan desde la entidad, desapareció la línea nominativa destinada a subvencionar a los ayuntamientos con convenio con la AVL para llevar a cabo actividades para fomentar el valenciano (entre los cuales se encontraba el de Burriana) y se creó otra distinta destinada a ciertos consistorios (también se encontraba Burriana) con una finalidad (en referencia a unas jornadas sobre el Reino de Valencia, impulsadas por Vox) que no se correspondía con las competencias atribuidas a la AVL y, por tanto , "imposible de ejecutar" para este organismo, recalcan.
Por último, señalan que, en su momento, el Ayuntamiento no presentó "ninguna solicitud por escrito" y solamente hubo un contacto "telefónico".
