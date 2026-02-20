Bejís retoma la polémica reforma de la plaza y tala el cedro tras el aval judicial

El Ayuntamiento de Bejís ha retomado este viernes el proyecto de reforma de la plaza consistorial, que incluye la tala de dos árboles, después de que la Fiscalía haya avalado la legalidad de la actuación. Uno de los ejemplares se encontraba muerto y el otro —un cedro situado frente al edificio municipal—, según el equipo de gobierno, estaba provocando daños estructurales en el inmueble.

La alcaldesa, María José Madrid (PSOE), ha explicado que a finales de noviembre el consistorio recibió la resolución de la Fiscalía de Castellón en la que se concluye que el proyecto “es correcto y entra dentro de la legalidad”. Según el escrito, no se ve afectado ningún bien patrimonial, el árbol no tiene la consideración de monumental y existen informes técnicos que acreditan los perjuicios que sus raíces estaban ocasionando en la estructura del Ayuntamiento.

El consistorio ya había remitido a la Fiscalía la documentación requerida el pasado 18 de septiembre, tras recibir un escrito del Ministerio Público solicitando información sobre la intervención prevista. El 25 de noviembre llegó la resolución favorable que, en palabras de la alcaldesa, permite “retomar el proyecto con todas las garantías jurídicas”. El expediente cuenta con un informe de un ingeniero forestal.

Desde el equipo de gobierno subrayan que la tala no supondrá una merma del arbolado de la plaza, ya que está prevista la plantación de nuevas especies autóctonas que no generen daños en las infraestructuras municipales.

Críticas vecinales y del PP

La decisión no ha estado exenta de polémica. Uno de los impulsores de la recogida de firmas contra la actuación y uno de los vecinos que presentó denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe, Diego Viudes, ha lamentado la ejecución de los trabajos y ha criticado que el Ayuntamiento “no ha escuchado a los vecinos”.

En la misma línea se ha pronunciado desde el PP, que critican que los trabajos se han iniciado sin comunicarlo a la oposición. Cabe recordar que en agosto el Grupo Municipal del PP de Bejís solicitó la convocatoria de un pleno extraordinario para evaluar alternativas a la tala de los árboles de la plaza. La portavoz popular, Laura Gómez, defendió que su formación apoya la reforma del espacio público, pero no la eliminación de lo que consideran un árbol “monumental”.

Los populares aseguraron entonces que más de 300 firmas recogidas en poco más de un mes pedían paralizar el proyecto y estudiar opciones que evitaran la tala. También citaron un informe elaborado, a título personal, por el doctor en Biología y director del Jardín Botánico de la Universitat de València, Jaime Güemes, quien habría desaconsejado la eliminación de los ejemplares.

El contexto del incendio de 2022

El debate sobre la masa arbórea en la localidad se produce, además, en un contexto especialmente sensible para el municipio. El 15 de agosto de 2022, un grave incendio forestal originado en el término municipal de Bejís arrasó cientos de hectáreas. Para el PP, este antecedente reforzaba la necesidad de “plantar y no talar” y de promover iniciativas que incrementen el arbolado.

Con el respaldo de la Fiscalía, el Ayuntamiento ha reactivado la intervención en la plaza, mientras la controversia política y vecinal sobre la gestión del arbolado sigue abierta en el municipio.