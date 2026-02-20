Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
La firma avanza en la apertura de una nueva tienda y necesita cubrir 15 vacantes
Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de apertura, los trabajos para poner en marcha una nueva franquicia en la Vall d'Uixó están avanzados, como evidenciaría la publicación de una oferta de empleo para completar una plantilla de, incialmente, entre 15 y 20 personas.
El concejal de Empleo, Jorge García, confirma que la conocida marca del sector deportivo Sprinter abrirá nuevo negocio en la ciudad y, de hecho, la agencia de colocación municipal publicó hace varias semanas la oferta de empleo, que se lanzó a través de la plataforma Infojobs, tras ponerse en contacto con el departamento de Recursos Humanos de la empresa.
Asegura que «ya hemos gestionados muchos perfiles interesados» y numerosas personas ya se han apuntado a través de la mencionada plataforma. Señala que por el tipo de contrato que se ofrece en este tipo de empresas, «la gente lo ve como una buena oportunidad».
Ubicación
Se ubicará en el espacio que ocupó otra franquicia, Pepco, en la calle Patronistes, en el polígono industrial que se creó en los terrenos que antiguamente ocupó la histórica Fábrica Segarra, en un entorno en el que proliferan las empresas y comercios dedicados al sector servicios.
De hecho, García recuerda en esa zona, en los últimos años, no han dejado de instalarse nuevos negocios, como es el caso de los dos supermercados de Mercadona y Lidl, Burguer King y MacDonals y ahora Sprinter. El edil de empleo describe el área como «un polo comercial».
A su modo de ver, este tipo de noticias «solo pueden tener una valoración muy positiva, porque reflejan una vez más que la Vall tiene futuro y atrae inversiones, un efecto de la mejora de la economía local», defiende.
Insiste en que «de momento no nos han confirmado una fecha de apertura, pero las gestiones serán sencillas, porque el lugar donde se van a ubicar ya tenía licencia de actividad comercial, por lo que solo tienen que tramitar un cambio de titular», a parte de la reforma que tengan prevista para acondicionar las instalaciones.
Accede a este enlace para conocer los detalles de la oferta de empleo en la nueva tienda Sprinter de la Vall d'Uixó.
