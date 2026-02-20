Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Fallas de Benicarló ya tienen su 'llibret'

Las fiestas josefinas de Benicarló arrancarán el sábado 28 con la Crida desde los balcones del ayuntamiento

Alba Boix

Benicarló

A una semana de dar la bienvenida a las Fallas de Benicarló con la Crida, las comisiones y la Junta Local Fallera ya calientan motores. Este viernes se celebró en el Magatzem de la Mar el acto de presentación del llibret, es decir, el ejemplar que reúne la información de todas las comisiones falleras, sus cuadros de honor, monumentos y programación para las Fallas 2026.

Las fiestas josefinas de Benicarló arrancarán el sábado 28 con la Crida desde los balcones del ayuntamiento, acontecimiento en el que las Falleras Mayores de la ciudad, Noâ Pegueroles y Yune Sánchez gritarán al unísono “Ja estem en Falles!” ante una abarrotada plaza.

Una semana después, el 7 de marzo llegará la cabalgata del “Ninot”, acontecimiento en el que las 14 comisiones falleras desfilarán por las calles de Benicarló con divertidos atuendos que representarán la temática de sus monumentos.

Este fin de semana concluyen las presentaciones falleras con la Falla La Carrasca, Amics del Foc y la Falla La Paperina.

