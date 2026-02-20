Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La licitación de las obras de la Plaza Primero de Mayo de Vinaròs queda desierta

Solo una empresa presentó una oferta económica que incurría en baja temeraria y que no justificó

La actuación contempla una transformación integral del espacio, con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y mejora de la calidad urbana.

La actuación contempla una transformación integral del espacio, con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y mejora de la calidad urbana. / Javier Flores

Javier Flores

La licitación de las obras de regeneración de la Plaza Primero de Mayo en Vinaròs ha quedado desierta después de que únicamente una empresa presentara oferta al procedimiento abierto impulsado por el Ayuntamiento. La mercantil concurrió con una propuesta económica que incurría en baja temeraria y, tras ser requerida para justificarla conforme a la normativa de contratación pública, no aportó la documentación necesaria para acreditar la viabilidad de su oferta.

Ante esta circunstancia, el consistorio deberá volver a sacar a licitación el proyecto para poder adjudicar unas obras consideradas estratégicas para la reordenación y modernización del centro urbano.

El presupuesto base de licitación asciende a 2.412.224,79 euros (IVA incluido), de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Básico y de Ejecución, y el plazo de ejecución previsto es de 10 meses desde la firma del acta de replanteo. La actuación contempla una transformación integral del espacio, con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y mejora de la calidad urbana, con el objetivo de convertir la plaza en un espacio más amable, funcional y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Un entorno en plena transformación

Pese a este contratiempo administrativo, el Ayuntamiento ya ha venido actuando en los viales que confluyen en la plaza, con el propósito de integrar todo el entorno dentro de una actuación coherente y planificada.

En este sentido, ya se ha ejecutado la adecuación de la calle Ramón Llull, y se ha llevado a cabo la renovación de la calle Varadero, donde se ha implantado una plataforma única para priorizar la accesibilidad peatonal y mejorar la convivencia entre peatones y tráfico rodado. Asimismo, se ha completado la remodelación y mejora de las dotaciones urbanísticas en la calle Arcipreste Bono, mientras que se encuentran en su fase final las obras de renovación de la calle Sant Josep, otro de los ejes que conecta directamente con la Plaza Primero de Mayo.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia de regeneración urbana que busca cohesionar el centro de la ciudad y mejorar tanto la movilidad como la imagen del espacio público.

Paralelamente, el consistorio ha iniciado las obras de apertura del PAI de la Torre Ballester, una actuación que permitirá completar la ordenación de este ámbito. Desde el equipo de gobierno se subraya que todas estas actuaciones responden a una planificación global destinada a revitalizar uno de los entornos más céntricos y transitados de la capital del Baix Maestrat.

