El Gobierno garantiza las obras de la N-232 en Morella

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha garantizado la continuidad de la inversión destinada a las obras de acondicionamiento y reordenación de accesos en la carretera N-232, en el tramo comprendido entre la Masía de la Torreta y Morella sur, en Castellón, pese a que los trabajos permanecen actualmente parados por problemas geotécnicos detectados en los taludes.

La actuación, que cuenta con una inversión superior a los 20 millones de euros (IVA incluido), afecta a un tramo de 4,85 kilómetros e incluye la construcción de 6,85 kilómetros de caminos de servicio, así como un nuevo puente sobre el río Bergantes. El objetivo es mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso a las propiedades colindantes en condiciones adecuadas.

Los problemas de estabilidad en los taludes, que ya fueron advertidos en septiembre de 2025, han obligado finalmente a detener la intervención sobre el terreno. Entonces, fuentes ministeriales reconocían que la problemática afectaba a una parte significativa del trazado, aunque confiaban en poder continuar los trabajos en las zonas no afectadas. Sin embargo, la empresa adjudicataria ha optado por parar completamente la actuación mientras se revisa el proyecto.

Desde el Ministerio insisten en que "el compromiso con la infraestructura se mantiene intacto" y que la prioridad es "resolver las dificultades técnicas con las máximas garantías" antes de reanudar los trabajos. El objetivo es reforzar la seguridad y asegurar la viabilidad a largo plazo de la infraestructura antes de retomar las obras.

Segunda fase

El parón se produce más de tres años después de la inauguración del tramo anterior de la N-232, entre el Puerto de Querol y la Masía de la Torreta, abierto al tráfico en el verano de 2022. Aquella actuación, considerada emblemática por su impacto en la conectividad entre la Comunitat Valenciana y Aragón, supuso una inversión superior a los 42 millones de euros. La obra permitió reducir el antiguo trazado en siete kilómetros y acortar el tiempo de viaje en más de diez minutos, además de eliminar curvas peligrosas y modernizar la vía con la construcción de un viaducto singular sobre el Barranco de la Bota, túneles y falsos túneles.