¿Cuándo se podrá disfrutar de los 8 miradores con columpios panorámicos en el interior de Castellón? Ya hay fecha

Al igual que existe la ruta de las sillas y bicicletas gigantes en la Plana de l'Arc, un atractivo turístico y cicloturista que conecta siete pueblos (Benlloc, Cabanes, Coves de Vinromà, Torre d'en Doménec, Vall d'Alba, Vilafamés y Vilanova) mediante esculturas de arte al aire libre, el interior de la provincia de Castellón, concretamente ocho municipios del Alt Maestrat, sumarán este año otros tantos miradores naturales turísticos con columpios panorámicos, como avanzó Mediterráneo.

La red de miradores estará instalada este 2026, consolidando una de las actuaciones más visibles del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que impulsa la Mancomunitat Alt Maestrat. Así lo confirmó la presidenta de la entidad, Marta Pitarch, quien destaca que la previsión es que sea una realidad en junio y que los objetivos del proyecto son "atraer turismo e impulsar las visitas a todos los pueblos del Alt Maestrat, no solo a los núcleos urbanos, sino también potenciar los paisajes que tenemos y creo que con los miradores, se va a conseguir".

La creación de estos espacios panorámicos forma parte del proyecto Caminos Cátaros del Alt Maestrat. Un itinerario cultural europeo, una estrategia de transformación turística alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y financiada con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plan plantea convertir el territorio en un destino turístico sostenible mediante un modelo basado en la transición verde, la eficiencia energética, la digitalización y la mejora de la competitividad turística. Entre sus objetivos destacan frenar la despoblación, generar oportunidades de empleo —especialmente juvenil y femenino—, revalorizar el patrimonio natural y cultural y reforzar el relato histórico de los Caminos Cátaros. "Es la unión de 8 pueblo que trabajan en la misma dirección", añade la presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat.

Dentro de este marco, la red de miradores permitirá ofrecer nuevas panorámicas del paisaje comarcal mediante actuaciones que incluyen adecuación del entorno, senderos accesibles, señalética interpretativa y elementos de bajo impacto ambiental. La iniciativa se concibe como un recurso para fomentar el turismo responsable y la difusión digital del territorio.

Mapa de ubicaciones de los futuros miradores.

Otros proyectos turísticos

El plan, con un presupuesto global de 1.000.862 euros, integra otras actuaciones estratégicas. Entre ellas figura el desarrollo de la ruta turística Caminos Cátaros, con una inversión de 291.000 euros, que prevé la recuperación de entre 110 y 140 kilómetros de caminos históricos conectando los ocho municipios mediante señalización sostenible, equipamiento turístico y estaciones de recarga para bicicletas eléctricas, porque "queremos que pueda recorrerse a pie, a caballo o en bicis, también eléctricas", apunta Pitarch.

En el ámbito energético, el PSTD contempla la creación de una comunidad energética turística del Alt Maestrat, dotada inicialmente con 112.000 euros, que integrará equipamientos públicos y privados en un sistema colectivo de autoconsumo basado principalmente en energía solar. El proyecto incluye diagnóstico energético, instalación de tecnologías eficientes y un modelo de gestión compartida para reducir costes y huella ambiental.

La estrategia se completa con el desarrollo de una aplicación experiencial de auto-guía y señalización digital para la ruta verde Caminos Cátaros, con un presupuesto de 116.000 euros. La herramienta permitirá recorrer el itinerario sin señalización física mediante contenidos multimedia, alertas interactivas, realidad aumentada y un juego turístico que refuerza el relato histórico del territorio, además de incorporar señalización inteligente en los ocho municipios y un espacio “experience center” en Sant Pau de Albocàsser.

Asimismo, el plan incluye el centro bio-energético de interpretación medioambiental del Rivet, concebido como espacio divulgativo sobre energías renovables y eficiencia energética aplicado al turismo.

Con la instalación de los miradores prevista para junio, el Alt Maestrat avanza en la ejecución de un plan que busca vertebrar el territorio a través de infraestructuras verdes, innovación turística y proyectos energéticos, reforzando su posicionamiento como destino rural sostenible a escala nacional e internacional.