Conferencias
Onda visibiliza el legado de las mujeres en la educación y la cultura en su quinta escuela de igualdad
El proyecto Women’s Legacy marca el eje central de una edición que pone en valor a la poeta ondense Anna Rebeca Mezquita
El Ayuntamiento de Onda ha inaugurado este viernes la quinta edición de la escuela de igualdad con una clara apuesta por transformar la educación a través del proyecto europeo Women’s Legacy y por recuperar referentes femeninos como la poeta ondense Anna Rebeca Mezquita, figura destacada del patrimonio cultural local.
Esta nueva edición, bajo el lema ‘El legado de las mujeres’, sitúa a Onda como referente en formación en igualdad al incorporar herramientas educativas innovadoras que visibilizan las aportaciones históricas de las mujeres, tradicionalmente ausentes de los libros de texto y materiales didácticos.
En palabras de la concejala de Igualdad, Marta Villanueva, durante la inauguración de la jornada: “La Escuela de Igualdad es una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más justa, corrigiendo una invisibilidad histórica y ofreciendo al profesorado y a la ciudadanía recursos reales para educar en igualdad”.
El arranque de la Escuela ha contado con una ponencia central dedicada a Women’s Legacy, un proyecto europeo que trabaja para integrar de forma estructural el legado de las mujeres en los contenidos educativos, incorporando científicas, artistas, escritoras y pensadoras que han sido excluidas durante décadas de los programas formativos.
Talento femenino ondense
La jornada inaugural también ha puesto en valor la figura de Anna Rebeca Mezquita a través de una conferencia sobre su obra y su contexto histórico, reivindicando su aportación a la literatura y su papel como referente cultural ondense.
Este homenaje ha reforzado el mensaje central de la edición: recuperar la memoria de las mujeres que han contribuido al desarrollo cultural y social, y darles el lugar que merecen en la historia.
La jornada ha culminado con una actuación de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda, protagonizada por las músicas Alba García, Àngels Manuel, Victoria Montañana, Laia Ramos, Carla Vicent, Marina García y Alejandra Tomás, bajo la dirección de Carmen Más Arocas, en una muestra que ha unido igualdad, cultura y tradición musical ondense.
