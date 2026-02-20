Orpesa une fuerzas para exigir las actuaciones del plan estatal de regeneración de sus playas

La regresión del litoral de Orpesa vuelve a situarse en el centro del debate institucional y vecinal en un momento clave, mientras Morro de Gos sigue perdiendo arena de forma alarmante tras las sucesivas borrascas y temporales de este invierno. En algunos tramos la playa ha quedado prácticamente sin franja útil, evidenciando la fragilidad de un frente marítimo que lleva años reclamando soluciones estructurales.

El Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene redactado el plan estratégico de regeneración del litoral, que está pendiente ahora de ser sometido a exposición pública. Ese documento marcará las actuaciones que se ejecutarán en los próximos años y definirá si se adoptan medidas de calado como espigones u otras soluciones técnicas para frenar definitivamente la regresión.

En este contexto, la Plataforma Morro de Gos solicitó mantener un encuentro directo con el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat, Marc García Manzana, de la mano del alcalde, Rafael Albert.

“Tenemos que agradecer la implicación que tiene este director general con el pueblo de Orpesa y darle las gracias”, señaló el alcalde tras el encuentro.

El plan del Ministerio, pendiente de exposición pública

El plan estratégico redactado por el Ministerio deberá abrir ahora el periodo de exposición pública. Será entonces cuando Ayuntamiento, vecinos y Generalitat "presentaremos nuestras respectivas alegaciones", según expresó Albert.

Morro de Gos ha sido la playa más castigada por la regresión en los últimos años, aunque Les Amplàries también necesita actuaciones de mejora. A la espera de la adopción de soluciones definitivas, de cara al verano se volverán a realizar las aportaciones de arena necesarias con el objetivo de que las playas estén en el mejor estado posible en temporada alta.

Albert y vecinos de la plataforma Morro de Gos en la sede donde tuvo lugar la reunión. / MEDITERRÁNEO

El Ayuntamiento encargó hace años un estudio propio, con un presupuesto cercano a 100.000 euros, que propuso la construcción de espigones, aportaciones periódicas de arena y el cierre del canal de la Illeta. Esta última actuación ya se ejecutó recientemente.

Además, el Gobierno central decidió elaborar su propio análisis técnico, cuyas conclusiones serán sometidas al habitual proceso de participación pública.