Rescate animal en Castellón: localizan a tres cachorros ocultos en una tubería de la N-340

Un vecino alertó tras escuchar aullidos en el interior del conducto; los animales, en periodo de lactancia, fueron trasladados a dependencias municipales

La rápida intervención de un vecino y la Policía Local salva a tres cachorros en Torreblanca. / Policía Local de Torreblanca

Néstor Marín

Néstor Marín

Castellón

Tres cachorros de corta edad fueron rescatados por la Policía Local de Torreblanca tras ser localizados en el interior de una tubería de pequeñas dimensiones situada en las proximidades de la N-340. Los animales, que aún se encontraban en periodo de lactancia, permanecían atrapados en el fondo del conducto, expuestos a altas temperaturas y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El hallazgo se produjo gracias a la intervención de un vecino que trabajaba en la zona y que, al escuchar ladridos y aullidos procedentes de la tubería, decidió comprobar su origen. Al asomarse por uno de los tubos, descubrió a los cachorros y dio aviso inmediato a la Policía Local.

Los agentes activaron el protocolo de actuación para este tipo de situaciones y procedieron al rescate de los animales, una operación que requirió especial cuidado debido al reducido espacio del conducto. Tras ser puestos a salvo, los perros fueron trasladados a las instalaciones municipales, donde reciben atención básica mientras se determina su situación.

Posible caso de maltrato

La Policía Local investiga ahora las circunstancias en las que los cachorros acabaron en el interior de la tubería y no descarta que se trate de un caso de abandono. Los agentes trabajan para identificar al presunto responsable de los hechos, que podrían constituir un delito de maltrato animal.

En este tipo de intervenciones, el cuerpo policial colabora habitualmente con la veterinaria de Torreblanca, Ester Fabregat, y con protectoras de animales para garantizar la atención y la supervivencia de animales abandonados o en riesgo.

Investigan un posible caso de maltrato animal tras rescatar a tres cachorros en Torreblanca. / Policía Local de Torreblanca

El suceso vuelve a poner de relieve la importancia de la colaboración ciudadana y la concienciación sobre el bienestar animal. En esta ocasión, la rápida actuación permitió que el episodio concluyera sin consecuencias mayores para los tres cachorros.

