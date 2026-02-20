La Vall celebrará el Mig Any Fester el sábado 28 de febrero con la Orquesta Top Lider

La Vall d’Uixó celebrará el Mig Any Fester el sábado 28 de febrero con la Orquesta Top Lider. El presidente de les Penyes en Festes, Héctor Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla, han presentado esta edición en el salón de plenos del Ayuntamiento y han destacado la apuesta conjunta por abrir la fiesta a toda la ciudadanía.

Y es que la programación del Mig Any Fester 2026 cuenta con actividades para todos los públicos en torno a la plaza del Mercado. A las 11.00 horas abrirá el espacio infantil, a las 11.30 empezará el correbars, en el que colaboran Alabama, Jossmi, Deportivo y El Racó. A las 14.30 horas empezará la comida de hermandad con paella y a continuación dará inicio la Orquesta Top Lider, con un espectacular camión escenario de 32 metros.

El concejal de Fiestas ha destacado que este es “un día muy señalado en el calendario festivo de la Vall” y que siempre cuenta con “una gran participación”. Y es que se espera la participación de más de 2.000 peñistas. Dada la gran concentración de personas se ha previsto un dispositivo especial de Policía Local y de limpieza.

Por su parte, el presidente de les Penyes en Festes ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de las empresas, comercios y peñas que se implican en este evento. Este año se ha apostado por la Orquesta Top Lider, que estará abierta hasta las 22.00 horas a “todos los valleros y valleras, sean o no peñistas, para que disfruten de la fiesta”.