Almassora celebra la XXII Pujada al Campanar con gran participación vecinal

Almassora celebra este sábado por la mañana con gran participación la XXII edición de la tradicional Pujada al Campanar de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.

La iniciativa, organizada por Lluïsos Almassora, permite a vecinos y visitantes disfrutar de vistas privilegiadas del municipio desde uno de sus enclaves más emblemáticos.

La jornada, desarrollada bajo el lema Veu i símbol del nostre poble, pone en valor el patrimonio histórico y el simbolismo del campanario para los almassorins.

Concurso fotográfico

Además, como en anteriores ediciones, se celebra un concurso fotográfico que anima a los participantes a capturar instantáneas únicas desde lo más alto del casco histórico, convirtiendo la subida en una experiencia cultural y participativa.