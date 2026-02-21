Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funeral en XilxesSorpresa en la carreteraMaratón infantilConciertos Vila-realPrograma oficial Magdalena 2026Edad común en CastellónMulta 500 euros
instagramlinkedin

Almassora celebra la XXII Pujada al Campanar con gran participación vecinal

La iniciativa permite subir al campanario de la iglesia de la Natividad y disfrutar de vistas privilegiadas del casco histórico

La jornada pone en valor el patrimonio histórico.

La jornada pone en valor el patrimonio histórico. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Almassora

Almassora celebra este sábado por la mañana con gran participación la XXII edición de la tradicional Pujada al Campanar de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.

La iniciativa, organizada por Lluïsos Almassora, permite a vecinos y visitantes disfrutar de vistas privilegiadas del municipio desde uno de sus enclaves más emblemáticos.

Los vecinos han participado en la tradicional Pujada al Campanar de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora.

La iniciativa permite a los vecinos participar en la tradicional Pujada al Campanar de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. / MEDITERRÁNEO

La jornada, desarrollada bajo el lema Veu i símbol del nostre poble, pone en valor el patrimonio histórico y el simbolismo del campanario para los almassorins.

Noticias relacionadas y más

Concurso fotográfico

Además, como en anteriores ediciones, se celebra un concurso fotográfico que anima a los participantes a capturar instantáneas únicas desde lo más alto del casco histórico, convirtiendo la subida en una experiencia cultural y participativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
  2. Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
  3. Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
  4. Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora
  5. Recta final del derribo de tres antiguas azulejeras que liberará 36.000 m² industriales en l’Alcora
  6. El interior de Castellón sumará ocho miradores turísticos con columpios panorámicos: las ubicaciones
  7. La Diputación solicita el 2% Cultural para rehabilitar la Hospedería de la Cartuja de Valldecrist de Altura
  8. Los 5 pueblos de Castellón que arrasan en búsquedas: del relax termal a castillos de película

Burriana reúne a más de 700 jóvenes en el XXIV Día de la Federación Don Bosco

Burriana reúne a más de 700 jóvenes en el XXIV Día de la Federación Don Bosco

Almassora celebra la XXII Pujada al Campanar con gran participación vecinal

Almassora celebra la XXII Pujada al Campanar con gran participación vecinal

Una referente del emprendimiento digital dará una charla en Benicàssim para fomentar el talento local

Una referente del emprendimiento digital dará una charla en Benicàssim para fomentar el talento local

Onda iniciará la próxima semana la renovación integral de la calle Monseñor Fernando Ferris

Onda iniciará la próxima semana la renovación integral de la calle Monseñor Fernando Ferris

Vox responde a la AVL y defiende que sí había subvención para los juegos de mesa sobre Jaume I en Burriana

Vox responde a la AVL y defiende que sí había subvención para los juegos de mesa sobre Jaume I en Burriana

La AVL confirma que no hubo subvención para financiar los juegos de mesa sobre Jaume I en Burriana

La AVL confirma que no hubo subvención para financiar los juegos de mesa sobre Jaume I en Burriana

La consulta popular por las fiestas de agosto de Morella genera polémica

La consulta popular por las fiestas de agosto de Morella genera polémica

Burriana rinde pleitesía a la reina fallera en una emotiva velada en el Teatro Payà

Tracking Pixel Contents