Ana Olivas recibe el emotivo homenaje poético infantil de las Fallas de Burriana

La poesía, la música y la ilusión han marcado este sábado por la tarde una de las citas más entrañables de las Fallas de Burriana. La reina fallera infantil, Ana Olivas, ha recibido el homenaje poético de los más pequeños de las fiestas josefinas en un teatro Payà lleno de sentimiento.

Las 19 comisiones arrancaron la jornada con la tradicional concentración en la plaza Mayor y el posterior desfile hasta el teatro, en un pasacalle que evidenció que el futuro fallero está en las mejores manos. Ya en el teatro, con el público ocupando sus asientos, los presentadores Sergi Reula y Jennifer Rosell dieron la bienvenida a los asistentes, entre ellos el alcalde, Jorge Monferrer; la presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix y la reina fallera, Laura Sendra y los máximos representantes de las entidades festivas.

Antes de dar paso al homenaje propiamente dicho, el escenario se llenó de música y fantasía con el "Concierto Disney, tus películas favoritas", un recorrido musical cargado de emociones que evocó las bandas sonoras más emblemáticas de la factoría Disney y arrancó sonrisas y aplausos entre pequeños y mayores.

La reina infantil, Ana Olivas, en su trono. / Isabel Calpe

Versos y admiración

Tras esta primera parte más lúdica, comenzó el homenaje a la máxima representante infantil. Las damas de la corte de honor y las damas de la ciudad desfilaron hasta el escenario, precediendo la esperada entrada de Ana Olivas, recibida en pie y entre aplausos.

Con la reina ya presidiendo el acto, las comisiones, organizadas por sectores, fueron subiendo al escenario para dedicarle versos y palabras cargadas de admiración a la joven, en un homenaje colectivo que refleja el cariño de las niñas y niños falleros hacia su máxima representante.

Uno de los momentos más especiales llegó con la intervención en solitario de su comisión, la falla Barri La Mercé, y seguidamente, con las palabras de su hermana, María Olivas, que emocionaron a la reina y al público asistente. También la corte de honor y las damas de la ciudad le dedicaron su particular muestra de afecto.

El acto culminó con el homenaje de su homónima adulta, quien, acompañada por la presidenta de la Junta Local Fallera, Paloma Boix Bort, dirigió unas palabras a la reina infantil, sellando así una tarde cargada de sentimiento.

Con la pleitesía, la mecha de las Fallas queda definitivamente prendida. Las comisiones encaran ahora los preparativos de la Cabalgata del Ninot del próximo fin de semana, uno de los actos más esperados, en el que la sátira, el ingenio y el color volverán a tomar las calles