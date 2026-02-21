Proyecto largamente esperado
Un pueblo de Castellón desbloquea un PAI tras 20 años paralizado y creará 250 nuevas viviendas
La firma del convenio urbanístico permitirá urbanizar los terrenos de la antigua cooperativa, abrir el vial Loas de Sant Antoni y crear tres plazas con zonas verdes
El Ayuntamiento de Benicarló firmó este viernes el convenio urbanístico para desarrollar el PAI Sant Isidre, un proyecto largamente esperado que desbloquea un solar que llevaba dos décadas paralizado y que permitirá la construcción de entre 200 y 250 nuevas viviendas, además de la apertura de un vial estratégico para la ciudad.
La intervención se llevará a cabo sobre los terrenos que ocupaba la antigua cooperativa, un espacio que, según el consistorio, se encontraba abandonado y cuyo único uso reciente había sido como aparcamiento provisional de vehículos. Con la firma del convenio, el Ayuntamiento autoriza el desarrollo del proyecto de urbanización, paso previo a la futura edificación residencial.
El concejal de Urbanismo, Borja Castell, subraya la relevancia del proyecto tanto desde el punto de vista urbano como social. “Es un desarrollo urbanístico importante para la ciudad”, afirma, y recuerda que «el PAI lleva 20 años paralizado». Castell destaca que la actuación permitirá recuperar un espacio degradado y transformarlo en una nueva área residencial dotada de servicios.
Movilidad urbana
Uno de los ejes centrales del PAI Sant Isidre será la apertura del vial Loas de Sant Antoni, que conecta la avenida del Maestrat con la calle de Alcalà. “Esta nueva vía mejorará la permeabilidad urbana y facilitará la movilidad en una zona estratégica del municipio”, apunta Castell.
El proyecto de urbanización contempla la instalación de alumbrado público, pasos de peatones y red de alcantarillado. El vial será de tráfico rodado y el entorno incluirá tres plazas con zonas verdes, configurando un nuevo espacio urbano que combinará circulación, áreas verdes y residenciales.
1,5 millones de euros
El coste aproximado de la urbanización asciende a 1,5 millones de euros. El PAI tiene como único propietario a la empresa Solvia, que actuará como agente urbanizador privado en régimen de gestión indirecta. Según explica el edil del ramo, el papel del Ayuntamiento es autorizar el desarrollo del proyecto, mientras que la empresa será la encargada de ejecutar las obras.
Calendario previsto
La previsión municipal es que las obras de urbanización comiencen a finales de marzo. “El periodo de ejecución es de 14 meses a partir del momento en el que se firme el acta de replanteo, prevista para finales de marzo”, detalla el concejal. Una vez completada la urbanización, se iniciará la fase de construcción de las viviendas.
Problema de la vivienda
El desarrollo contempla la edificación de entre 200 y 250 nuevas viviendas, una cifra que el concejal considera significativa en el contexto actual de dificultad de acceso a la vivienda, “no solo en Benicarló, sino en toda España”.
Con este proyecto, el Ayuntamiento apuesta por ampliar la oferta residencial y consolidar el crecimiento urbano mediante la ejecución de programas de actuación integrada, al tiempo que recupera un enclave que llevaba años sin desarrollo y lo integra en la trama urbana de la ciudad.
A estas viviendas ubicadas en el PAI Sant Isidre se sumarán las que el Ayuntamiento cederá a la Generalitat para la construcción de vivienda pública.
En noviembre de 2025, el Ayuntamiento de Benicarló formalizó ante notario la cesión de dos parcelas a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dentro del plan Vive impulsado por la Administración autonómica, “con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda protegida y facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible”.
Los terrenos cedidos se encuentran a escasos metros del PAI Sant Isidre, muy próximos al CEIP Ángel Esteban, en las calles de Asturias y de Toledo. Estos cuentan con una superficie aproximada de 925 metros cuadrados cada uno y en ellos se construirán una veintena de viviendas de protección pública.
