Distribuyen cerca de 2.000 raciones
Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
La ciudad cierra semanas de celebraciones gastronómicas con el acto más multitudinario de la Festa de la Carxofa y se prepara para acoger el próximo fin de semana el primer foro sobre este producto
Benicarló demostró de nuevo este sábado por qué la carxofa con denominación de origen protegida (DOP) es mucho más que un cultivo y representa identidad, economía y fiesta. La plaza de la Constitución acogió la tradicional torrà popular, uno de los actos más emblemáticos de la XXXIII Festa de la Carxofa, en la que asaron 1.500 kilos de alcachofas para repartir alrededor de 2.000 raciones entre cientos de vecinos y visitantes llegados a la ciudad de otros municipios.
Desde primera hora de la mañana hubo gente para adquirir los tíquets en la carpa habilitada en la plaza (a cuatro euros, con tres alcachofas, pan y bebida) y, ya por la tarde, el ambiente fue creciendo al ritmo de la programación musical, con sesiones de DJ Joan Verge y DJ Gazza, la actuación de los Trabucaires del Campanar y los conciertos de Ermitage y Aigua Xirla.
A partir de las 19.00 horas, las brasas empezaron a humear en el corazón de la ciudad para repartir el producto gastronómico por excelencia de la ciudad, en un evento organizado por el Consejo Regulador de la DOP Carxofa de Benicarló con el apoyo del Ayuntamiento.
La torrà puso el broche a semanas de intensa actividad, que han incluido las Jornadas Gastronómicas, las del Pincho, el Mercat Gastronòmic, la cena de gala y la entrega de la Carxofa d’Or, consolidando una fiesta que tras más de tres décadas se ha convertido en referente turístico y culinario.
Congreso inédito
Pero la localidad del Baix Maestrat no baja el ritmo. El próximo fin de semana, Benicarló se convertirá en el epicentro del sector con la celebración del I Congreso Nacional de la Alcachofa, una cita profesional que reunirá a productores, cooperativas, técnicos, investigadores y restauradores de todo el país. El objetivo es abordar los retos de la digitalización agrícola, la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y las estrategias de comercialización.
Será un evento que reforzará y visibilizará aún más el compromiso con el sector primario, a la vez que pondrá en valor la importancia económica y social de la carxofa para el municipio. De la brasa a la innovación, Benicarló reafirmará así su liderazgo en torno a su producto estrella.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
- Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
- Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora
- Recta final del derribo de tres antiguas azulejeras que liberará 36.000 m² industriales en l’Alcora
- El interior de Castellón sumará ocho miradores turísticos con columpios panorámicos: las ubicaciones
- La Diputación solicita el 2% Cultural para rehabilitar la Hospedería de la Cartuja de Valldecrist de Altura
- Los 5 pueblos de Castellón que arrasan en búsquedas: del relax termal a castillos de película