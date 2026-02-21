Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional

Benicarló demostró de nuevo este sábado por qué la carxofa con denominación de origen protegida (DOP) es mucho más que un cultivo y representa identidad, economía y fiesta. La plaza de la Constitución acogió la tradicional torrà popular, uno de los actos más emblemáticos de la XXXIII Festa de la Carxofa, en la que asaron 1.500 kilos de alcachofas para repartir alrededor de 2.000 raciones entre cientos de vecinos y visitantes llegados a la ciudad de otros municipios.

Foto de familia de la 'macrotorrà' popular de 'carxofes' de Benicarló, este sábado. / Alba Boix

Desde primera hora de la mañana hubo gente para adquirir los tíquets en la carpa habilitada en la plaza (a cuatro euros, con tres alcachofas, pan y bebida) y, ya por la tarde, el ambiente fue creciendo al ritmo de la programación musical, con sesiones de DJ Joan Verge y DJ Gazza, la actuación de los Trabucaires del Campanar y los conciertos de Ermitage y Aigua Xirla.

A partir de las 19.00 horas, las brasas empezaron a humear en el corazón de la ciudad para repartir el producto gastronómico por excelencia de la ciudad, en un evento organizado por el Consejo Regulador de la DOP Carxofa de Benicarló con el apoyo del Ayuntamiento.

La torrà puso el broche a semanas de intensa actividad, que han incluido las Jornadas Gastronómicas, las del Pincho, el Mercat Gastronòmic, la cena de gala y la entrega de la Carxofa d’Or, consolidando una fiesta que tras más de tres décadas se ha convertido en referente turístico y culinario.

Congreso inédito

Pero la localidad del Baix Maestrat no baja el ritmo. El próximo fin de semana, Benicarló se convertirá en el epicentro del sector con la celebración del I Congreso Nacional de la Alcachofa, una cita profesional que reunirá a productores, cooperativas, técnicos, investigadores y restauradores de todo el país. El objetivo es abordar los retos de la digitalización agrícola, la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático y las estrategias de comercialización.

Será un evento que reforzará y visibilizará aún más el compromiso con el sector primario, a la vez que pondrá en valor la importancia económica y social de la carxofa para el municipio. De la brasa a la innovación, Benicarló reafirmará así su liderazgo en torno a su producto estrella.