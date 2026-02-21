Burriana reúne a más de 700 jóvenes en el XXIV Día de la Federación Don Bosco

Bajo el lema Alzamos nuestras voces, construimos nuestra historia, Burriana ha acogido a cientos de jóvenes de todos los centros de la Comunidad Valenciana y Murcia en una jornada marcada por la convivencia y la reivindicación del papel activo de la juventud en la construcción de una sociedad mejor a través de la acogida y el compromiso social.

El evento, que ha arrancado a las 10.00 horas, ha supuesto el esperado regreso de esta cita tras no poder celebrarse el curso anterior. A lo largo de todo el día, los participantes han disfrutado de diversas actividades y sorpresas por toda la ciudad, recuperando el protagonismo de la historia y reforzando los lazos entre los centros que forman parte de la Federación bajo la premisa de mirar al futuro con esperanza.

Jornada de convivencia y compromiso

La jornada ha servido para que las voces de los jóvenes de Burriana y de toda la Federación resuenen con fuerza, compartiendo experiencias y demostrando que la juventud es motor de cambio. Con el éxito de esta vigésimo cuarta edición, se consolida la importancia de estos espacios de encuentro donde el compartir, vivir y acoger se transforman en acciones para construir el futuro de la sociedad.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado la importancia de este encuentro señalando que “es un orgullo ver nuestras calles llenas de jóvenes comprometidos, cuya energía y valores son el motor necesario para que Burriana siga avanzando con una mirada solidaria y transformadora”.

Asimismo, la concejala de Juventud, Isabel Monfort, ha subrayado que “apoyar este tipo de iniciativas es apostar por una juventud activa, que no solo imagina el futuro, sino que lo construye día a día con acciones que nos inspiran a todos”.