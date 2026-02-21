Burriana rinde pleitesía a la reina fallera en una emotiva velada en el Teatro Payà

Burriana vivió anoche uno de los actos más intensos y simbólicos de su calendario josefino con la celebración de la pleitesía a la reina fallera de 2026, Laura Sendra. La velada comenzó con la concentración de las 19 comisiones falleras en la plaza Mayor, desde donde desfilaron hasta el Teatro Payà, escenario de esta cita marcada por la emoción y la palabra.

El presentador del acto, Vicent Blasco, dio la bienvenida a las autoridades, miembros de la Junta Local Fallera y asistentes para arrancar con la primera parte del acto: una actuación cultural a cargo del Centro Municipal de las Arts Rafel Martí de Viciana. Para la ocasión, la Big Band Arts y el Taller Coreográfico del CMA presentaron "Metalls, dansa i versos per a Laura", un espectáculo en el que reinventaron las músicas y danzas tradicionales a ritmo de los sonidos más actuales.

Protagonista absoluta

Tras un breve receso, llegó el momento de la entrada de la corte de honor y las damas de la ciudad para ocupar sus asientos en el escenario y el público se puso en pie para recibir a Laura Sendra, protagonista absoluta de una noche concebida para ensalzar su figura y su reinado.

Y así se dio paso al núcleo del homenaje: los parlamentos de los distintos sectores falleros. Agrupadas por bloques, las comisiones fueron desfilando por el escenario a través de sus falleras mayores y representantes, dedicando versos y palabras de admiración a la reina.

Uno de los momentos más significativos llegó con la intervención de la Falla Barri La Mercé, la comisión de Laura, que le tributó un homenaje cargado de simbolismo y emoción. A continuación y como sorpresa para la reina, tomó la palabra Sofía Murillo, una muy querida amiga que fue la encargada de llevarle la banda en el acto de proclamación y que, sin duda, puso la nota más personal a la velada.

Seguidamente, las componente de su propia corte de honor y damas de la ciudad también le dedicaron una palabras de afecto. El instante más tierno de la noche lo protagonizó la reina fallera infantil, Ana Olivas, que declamó el último poema antes de que el acto concluyera con la interpretación del himno de la Comunitat Valenciana.

Hoy, sábado, será el turno de la ocupante del trono infantil que recibirá el homenaje poético de los más pequeños de la fiesta en el Teatro Payà a partir de las 19.00 horas.