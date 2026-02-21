El Carnaval brilla en Alcalà tras el cambio de fecha por el viento

El Carnaval 2026 de Alcalà de Xivert, que tuvo que aplazarse la semana pasada por las fuertes rachas de viento, ha brillado este fin de semana con una respuesta masiva tanto de participación como de público. El cambio de fecha no restó ambiente; al contrario, atrajo también a visitantes de otras localidades que ya habían celebrado su Carnaval.

GALERÍA I Las mejores imágenes del desfile infantil del Carnaval de Alcalà /

La jornada del sábado dejó una multitudinaria presencia en el desfile infantil por la tarde y, ya por la noche, una auténtica locura colectiva con el desfile adulto. En total, cerca de 1.300 personas se echaron a la calle entre ambos recorridos, confirmando el éxito de esta 37ª edición.

Estos carnavales, muy particulares y sin trajes de alta gama ni lentejuelas, se fundaron en 1988 y se han celebrado de forma ininterrumpida desde entonces, salvo en 2022, cuando los últimos coletazos de la Covid aconsejaron suspenderlos. Doce collas y casi un millar de participantes llenaron las principales calles de la localidad de color, ingenio y diversión, aunque ya en tiempo de Cuaresma.

Bajo la batuta de las reinas de 2026, la infantil Vega Caldés Roca y la mayor Mariam Gimeno, arrancaron los dos multitudinarios desfiles por el centro del municipio, ante miles de visitantes que no quisieron perderse esta cita.

Programación

El programa continúa este domingo con la ‘cremà del ninot’, a partir de las 18.00 horas, con salida desde el Paseo Héroes del Marruecos hasta la plaza del Convento, antes de que el próximo fin de semana la fiesta se traslade al núcleo costero de Alcossebre, donde el Carnaval se celebrará de viernes a domingo.