El Carnaval infantil llena l’Alcora de color y familias

La plaza España acogió este sábado el Carnaval infantil de l’Alcora y reunió a cientos de familias en una tarde de disfraces, música y ambiente festivo. La cita, incluida en la agenda de ocio infantil impulsada por la Concejalía de Infancia del consistorio, que encabeza Ana Huguet, volvió a consolidarse como uno de los actos más esperados por el público familiar.

La jornada comenzó a las 17.00 horas y, media hora después, arrancó el desfile de animación con Studio On! Dance, que recorrió las calles hasta la plaza del Ayuntamiento, llenando el centro de color y ritmo.

Desfile, música y actividades para toda la familia

A continuación, el concierto de Canta Canalla mantuvo la animación y la diversión hasta el final de la tarde. La participación volvió a superar las expectativas y dinamizó el centro durante toda la jornada.

Los participantes han disfrutado de un Carnaval de lo más animado. / R. D. A.

Además, hubo chocolatada y servicio de fotomatón dentro de la campaña L’Alcora Viva! para generar espacios de encuentro intergeneracional y facilitar planes accesibles para las familias, reforzando la programación infantil como una línea estable de actividad cultural y de ocio en la capital de l’Alcalatén.