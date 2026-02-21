La consulta popular por las fiestas de agosto de Morella genera polémica

La asociación de empresarios turísticos de Morella y comarca, Asetmico, ha solicitado al Ayuntamiento de Morella el aplazamiento del referéndum previsto sobre la estructura de las fiestas de agosto hasta consensuar una propuesta con todas las asociaciones implicadas. Según explican, reclaman una reunión urgente con todos los colectivos que participan en las celebraciones para incorporar al calendario festivo las propuestas de los distintos sectores antes de convocar la votación popular.

Respecto a este debate, el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Javier Amela, ha querido clarificar su postura tras las críticas surgidas en torno a la estructura de las celebraciones y la convocatoria de la consulta. Amela ha sido tajante al afirmar que “la consulta saldrá con la estructura y con los términos anunciados y será el pueblo quien dará su opinión a favor o en contra”. Con esta declaración, el edil del equipo de gobierno reitera que el planteamiento aprobado por el Ayuntamiento seguirá adelante sin cambios previos en las fechas y será la ciudadanía quien tenga la última palabra.

La fiesta en las calles de Morella / J. Ortí

Desde Asetmico consideran que “no se puede votar sobre un planteamiento que, denuncian, no integra las aportaciones realizadas por su entidad y otras asociaciones interesadas”. Destacan que en la única reunión en la que participaron hubo entendimiento en muchos puntos y que, a su juicio, el Ayuntamiento ha lanzado de forma precipitada la consulta popular sin tener un documento consensuado de antemano. Entre las propuestas concretas, señalan que la instalación de cadafales no debe fijarse el 15 de agosto –uno de los días de mayor afluencia de visitantes– para evitar saturaciones y problemas de servicios. Además, plantean adelantar la semana de fiestas a la primera semana de agosto, como se hace en años de Anunci y Sexenni, para mitigar el impacto económico negativo que sufren algunos bares, restaurantes y comercios y facilitar la prestación de servicios tanto a vecinos como a visitantes.

Puerta abierta a nuevas reuniones

Por otro lado, Amela ha remarcado al mismo tiempo que tenemos la puerta abierta a nuevas reuniones con las entidades después de la consulta en las que, según afirma: “si existe un acuerdo amplio entre las entidades, estudiaremos opciones y propuestas de nuevas actividades, cambio de horarios o de actividades”, insistiendo en que el propósito final es mejorar la organización y lograr el mayor consenso posible en torno a la estructura de las fiestas.

Noticias relacionadas

El objetivo del equipo de gobierno, según Amela, es garantizar un proceso transparente y respetar el resultado que emane de las urnas. “Lo importante es que la participación sea clara y que todos sepan exactamente qué se está votando”, ha subrayado. También ha mostrado una apertura al diálogo una vez finalice la consulta, explicando que tras conocer la opinión mayoritaria, el Ayuntamiento estará dispuesto “a revisar posibles puntos de consenso entre los distintos colectivos implicados”.