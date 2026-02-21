El empedrao solidario del Rotary Club La Vall d’Uixó congrega a 150 personas

El XX empedrao solidario del RC La Vall d’Uixó volvió a convertirse en una cita destacada del calendario social vallero al reunir a unas 150 personas en esta nueva edición. La convocatoria confirmó, un año más, el respaldo ciudadano a una iniciativa que combina gastronomía y compromiso solidario.

El presidente del club, José Luis Jarque, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida y explicó que el objetivo principal de este año consiste en colaborar con el proyecto de iluminación de la iglesia parroquial de la Asunción, uno de los elementos patrimoniales más importantes de La Vall d’Uixó.

Durante su intervención, Jarque también informó de que el resultado del Concierto de Año Nuevo se destinará a la Fundación Rotaria en su línea de lucha contra la polio, así como al proyecto Muros de Soledad, en el que colabora la educadora vallera María José Segarra.

Proyectos con impacto social

Muros de Soledad impulsa un programa pionero que se desarrolla en el centro de formación ‘Victoria Kent’ del centro penitenciario de Castellón, ampliando el alcance social del club más allá del ámbito local.

La jornada contó además con la participación de la joven de intercambio Evelyn, procedente de Iowa (Estados Unidos), quien tomó contacto con el dinámico club vallero en el marco de esta actividad.

El encuentro volvió a reflejar el compromiso del equipo que preside José Luis Jarque, cuya labor solidaria resulta muy apreciada tanto en La Vall d’Uixó como dentro de la organización rotaria del distrito.