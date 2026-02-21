Animada jornada
Fiesta en Nules con un Carnaval de aúpa con paella y disfraces
Vecinos de todas las edades disfrutan de una comida de hermandad con el arroz como protagonista y variadas actuaciones musicales
Nules celebró este sábado su Carnaval con una intensa jornada festiva que reunió a vecinos de todas las edades en un ambiente de música y convivencia. Desde el mediodía, el público disfrutó de las actuaciones en directo de Old Band, Genz y Jarité, así como de las sesiones de los deejays Guille Silvers, Sergio Porcar y Clare Apir. La charanga All Sex May Cowen animó la tarde y mantuvo el ritmo durante la jornada.
Uno de los momentos más concurridos fue la paella gigante, que congregó a numerosos participantes, mientras que el toro mecánico aportó diversión adicional.
El premio de 500 euros al mejor disfraz grupal puso el broche competitivo y creativo a la fiesta, ya que hubo amigos que se ataviaron de trajes de lo más originales.
La cita, organizada con la colaboración de las comisiones de Sant Xotxim y Sant Joan, confirmó la consolidación del Carnaval en el calendario festivo local.
