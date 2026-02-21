Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de celebración

Homenaje a los mayores y paella popular por el 35º aniversario de Moró como pueblo

La presidenta de la Diputación pone en valor sus tres décadas y media de «esfuerzo, decisiones valientes y vecinos comprometidos con su municipio»

Homenaje a los mayores en Sant Joan de Moró.

Homenaje a los mayores en Sant Joan de Moró. / Mediterráneo

Concha Marcos

Sant Joan de Moró

Sant Joan de Moró celebró este sábado una de sus jornadas más señaladas con motivo de las fiestas de Segregación, que este año conmemoran su 35º aniversario como municipio independiente. La localidad vivió un día marcado por la participación vecinal y el ambiente festivo, con una programación que combinó tradición, actos simbólicos, convivencia y música.

Entre los momentos centrales de la mañana destacó la misa cantada por la rondalla local y la actuación del Grup de Danses l’Ermita. Tampoco faltó la interpretación del himno de Moró, con la participación de la rondalla y la banda Amics de la Música, junto a la colaboración del alumnado.

No faltó la actuación del Grup de Danses l’Ermita durante la mañana.

No faltó la actuación del Grup de Danses l’Ermita durante la mañana. / Mediterráneo

Uno de los actos más emotivos fue el homenaje a los mayores, que reunió a familiares y vecinos. A continuación, la programación incluyó el disparo simbólico de 35 cohetes, en recuerdo de los años transcurridos desde la constitución del municipio, seguido de una mascletà patrocinada por la pirotecnia local Baldayo’s CB.

Foto de familia delante de la paella.

Foto de familia delante de la paella. / Mediterráneo

La jornada continuó con la paella popular, que sirvió como punto de encuentro para los vecinos, y sumó además un componente cultural con la inauguración de la exposición del artista local Juan Rivero en la sala de exposiciones.

«Nos llena de orgullo ver cómo la ciudadanía se vuelca cada año en estas celebraciones, que son un símbolo de unión y convivencia», afirmó el alcalde, Vicente Pallarés.

Marta Barrachina encabezó la representación institucional junto al alcalde, Vicente Pallarés.

Marta Barrachina encabezó la representación institucional junto al alcalde, Vicente Pallarés. / Mediterráneo

Entre los asistentes, no faltó la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, que puso en valor 35 años «de esfuerzo, de decisiones valientes y, sobre todo, de vecinos y vecinas comprometidos con su municipio». «Un pueblo no tiene sentido sin sus vecinos. Y Sant Joan de Moró cumple 35 años precisamente gracias a la unidad, el esfuerzo y el compromiso de su gente», recalcó, a la vez que destacó que celebraciones como esta permiten «mirar al pasado con gratitud y al futuro con ambición».

