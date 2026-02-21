Una referente del emprendimiento digital dará una charla en Benicàssim para fomentar el talento local

La referente del emprendimiento digital y cofundadora de Freshly Cosmetics, Mireia Trepat, llegará a Villa Elisa en Benicàssim el próximo 26 de febrero para compartir experiencia e inspiración emprendedora en un nuevo encuentro de Talento Local.

Durante la charla gratuita, que comenzará a las 19.00 horas, explicará su trayectoria emprendiendo y escalando una marca nacida en su territorio, con aprendizajes sobre crecimiento, marca y liderazgo.

Encuentro abierto al público

La CEO ha liderado durante más de ocho años proyectos de expansión y actualmente acompaña a personas emprendedoras a escalar con estrategia y autenticidad. Para asistir al evento es necesaria la reserva previa de plaza en la página web https://portal.wetown.app/benicassim-activa/events/encuentro-de-talento-local-con-mireia-trepat-1

Tras la conferencia, intervendrán los ganadores de Benicàssim Activa 2025, el programa local de acompañamiento a proyectos emprendedores, y se darán a conocer iniciativas de antiguos participantes y su papel en la dinamización empresarial.

Asimismo, el área de Emprendimiento recuerda que el proceso de inscripción para la próxima edición continúa abierto hasta el 16 de marzo en la web https://benicassimactiva.com/.