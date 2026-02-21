Moró conmemora el 35º aniversario de su Segregación con tradición, pólvora y música

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró ha organizado un amplio programa para que vecinos y visitantes participen en las fiestas de la Segregación, que este año conmemoran el 35º aniversario de la constitución del municipio. Los actos comenzaron ayer, viernes, con el concurso de birles i canuts y las primeras actividades previas, aunque este sábado se concentra la parte principal de la celebración.

La jornada arranca con los actos más tradicionales, entre ellos la misa cantada por la Rondalla de Sant Joan de Moró y la actuación del Grup de Danses l’Ermita. A lo largo de la mañana también está prevista la interpretación del Himno de Moró, con la participación conjunta de la Rondalla y de la Banda Amics de la Música, además de la colaboración del alumnado del municipio.

El programa incluye asimismo el homenaje a las personas mayores, uno de los momentos más emotivos del día. Después se realizará el disparo simbólico de 35 cohetes, en recuerdo de los años transcurridos desde la constitución del municipio, seguido de una mascletà patrocinada por la pirotecnia local Baldayo’s CB. Tras los actos matinales, la fiesta continuará con la paella popular, en un ambiente de convivencia.

La jornada incorpora también un componente cultural con la inauguración de la exposición del artista local Juan Rivero en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, integrada en la programación del día grande.

Actuaciones musicales en Sant Joan de Moró

Por la tarde y por la noche, la música y el baile serán protagonistas en dos espacios. En el Edifici Polifuncional actuarán Orquesta Anayss Band y Orquesta Masters Show, mientras que la carpa de la avenida País Valencià acogerá el tardeo con Son de Agua y, a continuación, la discomóvil Bandalay, que volverá en la recta final para alargar la fiesta hasta la madrugada. La programación incluye también actividades infantiles y el sopar popular.

El broche final a esta edición de las fiestas de la Segregación llegará el 28 de febrero con el concierto de la Banda Amics de la Música de Sant Joan de Moró. «Son unas celebraciones muy nuestras, que refuerzan los lazos de unión y nos recuerdan el valor de nuestra historia, convertida en seña de identidad como pueblo», ha destacado el alcalde, Vicente Pallarés.