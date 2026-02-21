Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaAbdelkader, en los juzgados de Vila-realFallece en el centro de CastellóAbuso sexualMagdalena sin canciónJennifer BaldiniPrograma oficial Magdalena 2026Polémica multa
instagramlinkedin

Moró conmemora el 35º aniversario de su Segregación con tradición, pólvora y música

El disparo de 35 cohetes y la mascletà, junto a la misa cantada y la paella popular, centran los actos principales que se celebran este sábado

La paella popular es uno de los actos principales de las fiestas.

La paella popular es uno de los actos principales de las fiestas. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Sant Joan de Moró ha organizado un amplio programa para que vecinos y visitantes participen en las fiestas de la Segregación, que este año conmemoran el 35º aniversario de la constitución del municipio. Los actos comenzaron ayer, viernes, con el concurso de birles i canuts y las primeras actividades previas, aunque este sábado se concentra la parte principal de la celebración.

La jornada arranca con los actos más tradicionales, entre ellos la misa cantada por la Rondalla de Sant Joan de Moró y la actuación del Grup de Danses l’Ermita. A lo largo de la mañana también está prevista la interpretación del Himno de Moró, con la participación conjunta de la Rondalla y de la Banda Amics de la Música, además de la colaboración del alumnado del municipio.

El programa incluye asimismo el homenaje a las personas mayores, uno de los momentos más emotivos del día. Después se realizará el disparo simbólico de 35 cohetes, en recuerdo de los años transcurridos desde la constitución del municipio, seguido de una mascletà patrocinada por la pirotecnia local Baldayo’s CB. Tras los actos matinales, la fiesta continuará con la paella popular, en un ambiente de convivencia.

La jornada incorpora también un componente cultural con la inauguración de la exposición del artista local Juan Rivero en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, integrada en la programación del día grande.

Actuaciones musicales en Sant Joan de Moró

Por la tarde y por la noche, la música y el baile serán protagonistas en dos espacios. En el Edifici Polifuncional actuarán Orquesta Anayss Band y Orquesta Masters Show, mientras que la carpa de la avenida País Valencià acogerá el tardeo con Son de Agua y, a continuación, la discomóvil Bandalay, que volverá en la recta final para alargar la fiesta hasta la madrugada. La programación incluye también actividades infantiles y el sopar popular.

Noticias relacionadas y más

El broche final a esta edición de las fiestas de la Segregación llegará el 28 de febrero con el concierto de la Banda Amics de la Música de Sant Joan de Moró. «Son unas celebraciones muy nuestras, que refuerzan los lazos de unión y nos recuerdan el valor de nuestra historia, convertida en seña de identidad como pueblo», ha destacado el alcalde, Vicente Pallarés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
  2. Vinaròs cancela el desfile del Carnaval del sábado y mantiene la incógnita para el del domingo
  3. Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
  4. Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora
  5. Recta final del derribo de tres antiguas azulejeras que liberará 36.000 m² industriales en l’Alcora
  6. El interior de Castellón sumará ocho miradores turísticos con columpios panorámicos: las ubicaciones
  7. Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
  8. bp confirma que el desmantelamiento de la plataforma marina del Serrallo empezará este 2026

Moró conmemora el 35º aniversario de su Segregación con tradición, pólvora y música

Moró conmemora el 35º aniversario de su Segregación con tradición, pólvora y música

Benicarló desbloquea tras 20 años paralizado el PAI Sant Isidre y creará 250 nuevas viviendas

Benicarló desbloquea tras 20 años paralizado el PAI Sant Isidre y creará 250 nuevas viviendas

Las Fallas de Benicarló ya tienen su 'llibret'

Almassora proclama a Martina Caparrós como reina de las fiestas 2026 en un pleno extraordinario cargado de emoción

Rescate animal en Castellón: localizan a tres cachorros ocultos en una tubería de la N-340

Rescate animal en Castellón: localizan a tres cachorros ocultos en una tubería de la N-340

Onda visibiliza el legado de las mujeres en la educación y la cultura en su quinta escuela de igualdad

Onda visibiliza el legado de las mujeres en la educación y la cultura en su quinta escuela de igualdad

El Gobierno garantiza las obras de la N-232 en Morella

El Gobierno garantiza las obras de la N-232 en Morella

Orpesa une fuerzas para exigir las actuaciones del plan estatal de regeneración de sus playas

Orpesa une fuerzas para exigir las actuaciones del plan estatal de regeneración de sus playas
Tracking Pixel Contents