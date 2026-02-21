Onda iniciará la próxima semana la renovación integral de la calle Monseñor Fernando Ferris

El Ayuntamiento de Onda iniciará la próxima semana las obras de mejora, embellecimiento y renaturalización de la calle Monseñor Fernando Ferris, una nueva actuación enmarcada dentro del programa municipal Onda Bonica, con el objetivo de renovar el espacio público y mejorar su imagen urbana.

Previamente al inicio de los trabajos, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, se ha reunido con los vecinos de la zona dentro de la campaña de participación ciudadana Barri a Barri, donde ha explicado de primera mano el proyecto, los elementos que se incorporarán y el desarrollo de la obra. “Queremos que cada actuación se construya contando con los vecinos, escuchando sus necesidades y explicando con transparencia cómo vamos a mejorar sus calles y espacios públicos”, ha destacado la alcaldesa.

Renovación del entorno urbano

La intervención contempla la sustitución del actual suelo alquitranado de las esquinas por un nuevo pavimento decorativo continuo, que permitirá ofrecer una imagen urbana más moderna y homogénea, en línea con las actuaciones que se están ejecutando en otros puntos de la ciudad dentro del plan Onda Bonica.

El proyecto incluye también la instalación de nuevas jardineras fabricadas con material 100% reciclado, con el objetivo de introducir más vegetación en la calle y generar espacios más agradables y sombreados para los vecinos. Junto a ellas, se colocará nuevo mobiliario urbano sostenible, pensado para favorecer el descanso y la convivencia vecinal.

La actuación en la calle Monseñor Fernando Ferris se suma al conjunto de mejoras que el Ayuntamiento de Onda impulsa a través del programa Onda Bonica, una estrategia municipal orientada a embellecer la ciudad, mejorar la accesibilidad y cuidar los barrios con intervenciones de calidad.

Entre ellas, destaca recientemente la apertura del nuevo paso peatonal en el Barrio Castillo tras la retirada del antiguo transformador eléctrico, una reivindicación histórica de los vecinos que ha permitido mejorar la movilidad interna del barrio, eliminar una barrera urbana y recuperar un espacio público para el uso ciudadano.