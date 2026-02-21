Nuevo capítulo del rifirrafe político
Vox responde a la AVL y defiende que sí había subvención para los juegos de mesa sobre Jaume I en Burriana
Desde el partido aseguran que la Generalitat transfirió 480.000 euros a la Acadèmia Valenciana de la Lengua para una línea de ayudas nominativa a municipios, entre los cuales había consignados 69.000 para Burriana
Después de que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) haya explicado que no había subvención para financiar los juegos de mesa sobre Jaume I que había promovido en octubre Jesús Albiol (Vox) durante su etapa como concejal de Cultura, un material pedagógico que ha suscitado un largo cruce de acusaciones entre el PP (partido que gobierna en Burriana) y el partido de extrema derecha (exsocio en el Ayuntamiento), Vox responde que sí existía esa subvención.
Desde la formación insisten en que la Generalitat publicó en su día unas ayudas para recibir unas cantidades de dinero en distintos municipios (uno de ellos Burriana) para promocionar la cultura valenciana. En concreto, esgrimen que el Consell transfirió 480.000 euros a la AVL para impulsar una línea nominativa de subvenciones con esa finalidad dirigida a las localidades, entre los cuales figura Burriana, que tenía consignados 69.000 euros.
Tras la noticia publicada este sábado por Mediterráneo, la presidenta de Les Corts y presidenta de Vox Castellón, Llanos Massó, ha publicado en sus redes sociales. "Quiero pensar que ha sido un despiste de la AVL porque si no es así, hay que decir que miente descaradamente. Igual ese 'despiste' les llevó a no informar a los ayuntamientos de la existencia de esa subvención".
Por ello, desde Vox insisten en que el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), "dejó perder esa subvención con la que Jesús Albiol (exconcejal de Cultura) pretendía abonar los juegos que iban a ser destinados a los colegios y centros educativos de Burriana".
¿Qué había dicho la AVL?
La Acadèmia Valenciana de la Llengua había explicado que esta subvención "no existía", ya que "fue el propio grupo de Vox en Les Corts quien hizo caer esta línea de ayudas" a través de una serie de enmiendas.
Fruto de esos "recortes", desgranaron desde la entidad, desapareció la línea nominativa destinada a subvencionar a los ayuntamientos con convenio con la AVL para llevar a cabo actividades para fomentar el valenciano (entre los cuales se encontraba el de Burriana) y se creó otra distinta destinada a ciertos consistorios (también se encontraba Burriana) con una finalidad (la realización de unas jornadas sobre el Reino de Valencia, impulsadas por Vox) que no se corresponden con las competencias que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Creación de la AVL Le atribuyen y, por tanto , "imposible de ejecutar" para este organismo al haber riesgo de incurrir en una desviación de poder para ejercer potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, puntualizaron.
