Benicàssim duplica el servicio de recogida a demanda tras retirar 1.813 toneladas en 2024
El nuevo contrato activa dos equipos diferenciados para voluminosos y poda de lunes a sábado en jornada completa y refuerza la atención en todo el término municipal
Benicàssim refuerza de forma notable el servicio municipal de recogida de voluminosos y restos vegetales tras cerrar 2024 con 1.813 toneladas retiradas a demanda en todo el término municipal. El Ayuntamiento duplica ahora los recursos destinados a esta prestación con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y avanzar en una gestión más eficaz de los residuos.
El servicio funciona mediante solicitud telefónica a través del número 964 300 897, lo que permite organizar la retirada de enseres y restos de poda de forma controlada. La correcta utilización de este sistema contribuye a evitar el depósito incontrolado en la vía pública y mejora la imagen urbana del municipio.
Con la entrada en vigor del nuevo contrato de gestión de residuos sólidos urbanos, el consistorio activa dos equipos diferenciados, uno específico para la recogida de voluminosos y otro destinado exclusivamente a restos vegetales y poda. Ambos operarán de lunes a sábado en jornada completa.
Refuerzo del servicio municipal
El incremento de medios permitirá agilizar los tiempos de respuesta y atender un volumen creciente de solicitudes. El Ayuntamiento insiste en la importancia de solicitar previamente la recogida y seguir las indicaciones facilitadas para garantizar un funcionamiento eficiente del servicio.
Desde el consistorio recuerdan que este sistema es gratuito y constituye una herramienta clave para mantener la ciudad en mejores condiciones, optimizar recursos públicos y fomentar el cuidado del entorno.
