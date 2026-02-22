Emotivas presentaciones de falla de La Carrasca, Amics del Foc y La Paperina en Benicarló

Triple presentación de falla este fin de semana en Benicarló. Tras los fuertes vientos del sábado 14, la falla La Carrasca se vio obligada a trasladar su acto de presentación a esta semana. La comisión lo celebró por todo lo alto y proclamó a Alba Roca y Carles Daban Falleros Mayores y a Noa Montero y Mario Ruiz Falleros Mayores Infantiles.

El acto sirvió también para exaltar a los Falleros del Foc, Mar González e Izan Castell, a los Infantiles, Alexia María Popa y Mikel Martínez, así como a la Padrina de la Falla, María Ramona Bodescu, al Presidente de Honor, Mario Paul Popa, y a la Mantenedora, Conchín Bascuñana.

Presentación de la falla La Carrasca. / Alba Boix

También ha celebrado su acto la falla Amics del Foc, cuyo cuadro de honor lo forman Elizabeth Aznar, como Fallera Mayor, y Nekane Miret como Fallera Mayor Infantil. La representación la completan Bienvenido Aznar, Presidente de Honor; Selenia Miret, Padrina de la Falla; y Miguel Fatsini como Mantenedor.

Presentación de la falla Amics del Foc. / Alba Boix

Por último, este domingo se ha celebrado la presentación de los máximos representantes de la falla La Paperina. Catalina Cervera recibió la banda de Fallera Mayor y Elsa Andreea la de Fallera Mayor Infantil. El cuadro de honor lo completaron Ana Genovés, Padrina de la Falla, y Cristina Cervera, Padrina del Foc.

Presentación de la falla La Paperina. / Alba Boix

Tras siete fines de semana, la ciudad encara ahora los días grandes de la fiesta fallera y el próximo sábado tendrá lugar la Crida desde los balcones del ayuntamiento.