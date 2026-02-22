Fallas 2026
Emotivas presentaciones de falla de La Carrasca, Amics del Foc y La Paperina en Benicarló
La ciudad acoge las últimas presentaciones de las comisiones falleras antes de la Crida, que será el próximo sábado
Triple presentación de falla este fin de semana en Benicarló. Tras los fuertes vientos del sábado 14, la falla La Carrasca se vio obligada a trasladar su acto de presentación a esta semana. La comisión lo celebró por todo lo alto y proclamó a Alba Roca y Carles Daban Falleros Mayores y a Noa Montero y Mario Ruiz Falleros Mayores Infantiles.
El acto sirvió también para exaltar a los Falleros del Foc, Mar González e Izan Castell, a los Infantiles, Alexia María Popa y Mikel Martínez, así como a la Padrina de la Falla, María Ramona Bodescu, al Presidente de Honor, Mario Paul Popa, y a la Mantenedora, Conchín Bascuñana.
También ha celebrado su acto la falla Amics del Foc, cuyo cuadro de honor lo forman Elizabeth Aznar, como Fallera Mayor, y Nekane Miret como Fallera Mayor Infantil. La representación la completan Bienvenido Aznar, Presidente de Honor; Selenia Miret, Padrina de la Falla; y Miguel Fatsini como Mantenedor.
Por último, este domingo se ha celebrado la presentación de los máximos representantes de la falla La Paperina. Catalina Cervera recibió la banda de Fallera Mayor y Elsa Andreea la de Fallera Mayor Infantil. El cuadro de honor lo completaron Ana Genovés, Padrina de la Falla, y Cristina Cervera, Padrina del Foc.
Tras siete fines de semana, la ciudad encara ahora los días grandes de la fiesta fallera y el próximo sábado tendrá lugar la Crida desde los balcones del ayuntamiento.
