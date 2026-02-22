Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat autoriza a Burriana a mantener 40 puntos de control tras abatir más de 150 jabalíes en 2025

El Ayuntamiento prorroga en 2026 las esperas y jaulas trampa en el término municipal para reducir daños agrícolas y reforzar la seguridad vial

Representantes municipales junto a una de las jaulas trampa autorizadas dentro del plan de control poblacional de jabalíes en Burriana. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Burriana

La Generalitat Valenciana renueva los permisos solicitados por Burriana para continuar durante 2026 con el control de la sobrepoblación de jabalíes en el término municipal. La autorización autonómica permite mantener 40 puntos habilitados para caza mediante esperas, así como la instalación de jaulas trampa en zonas estratégicas.

La medida llega tras el balance del pasado ejercicio, en el que los cazadores abatieron más de 150 ejemplares en 2025, una cifra que el consistorio considera clave para frenar los daños en cultivos y reducir riesgos en carreteras del municipio.

El plan de control cinegético se apoya en la colaboración con el sector cinegético local y en la coordinación con la administración autonómica. Las actuaciones se desarrollan en áreas previamente identificadas como puntos críticos para la agricultura, los sistemas de riego y la seguridad vial.

Control poblacional y coordinación autonómica

El Ayuntamiento sostiene que el control poblacional constituye la herramienta más eficaz para mitigar el impacto de esta especie. La estrategia incluye tanto las esperas autorizadas como la colocación de jaulas trampa dentro del término municipal.

La actuación municipal se complementa con la reciente instalación de jaulas por parte de la Conselleria de Medio Ambiente en la desembocadura del río Mijares, con el objetivo de proteger la biodiversidad del paraje del Millars.

El concejal de Agricultura y Pesca, Fran Capdevila, ha señalado que “este ejecutivo municipal es un gobierno que actúa ante los problemas y amenazas del campo. Haber superado los 150 ejemplares demuestra que nuestra hoja de ruta era la correcta, y por ello hemos vuelto a obtener por segundo año consecutivo unos permisos que no se daban en Burriana desde 2019 para seguir trabajando de la mano de cazadores y Conselleria”.

