Onda activa 20 visitas teatralizadas en 2026 para dinamizar su patrimonio
El calendario incluye recorridos en el Castillo, el centro histórico y la Torre de la Presó hasta diciembre dentro de la estrategia municipal para reforzar el turismo cultural
Onda activa un calendario de 20 citas teatralizadas en 2026 tras celebrar la primera sesión de la temporada, una programación que se extenderá durante todo el año y que vuelve a situar el patrimonio histórico como uno de los principales reclamos turísticos del municipio.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, impulsa esta propuesta con el objetivo de convertir los espacios más emblemáticos en escenarios vivos donde historia e interpretación se dan la mano. La actividad permite a los asistentes recorrer enclaves de gran valor patrimonial mediante escenas y personajes que acercan distintas épocas de forma didáctica y participativa.
La concejala de Turismo, María Baila, ha subrayado que con estas visitas “seguimos apostando por un modelo que convierte nuestro patrimonio en una vivencia que se siente y se recuerda, atrayendo visitantes y generando movimiento en la ciudad”.
Calendario hasta diciembre
El programa contempla citas en el Castillo de las 300 Torres y el centro histórico los días 28 de marzo; 4 de abril; 1 de mayo; 6 de junio por la tarde; 4 y 25 de julio por la tarde; 15 y 29 de agosto por la tarde; 27 de septiembre y 10 de octubre.
Por su parte, la Torre de la Presó acogerá visitas el 21 de marzo; 5 de abril; 14 de junio; 12 de julio; 23 de agosto; 20 de septiembre; 12 de octubre; 1 de noviembre y 6 de diciembre, todas en horario de mañana.
Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de la Tourist Info de Onda en el correo onda@touristinfo.net o llamando al 964 60 28 55.
El consistorio enmarca esta programación dentro de su estrategia de puesta en valor del patrimonio y diversificación de la oferta cultural, con la intención de atraer perfiles variados de visitantes y reforzar el posicionamiento del municipio como destino cultural en la provincia.
En esta línea, el pasado 13 de febrero el Molí de la Reixa acogió una propuesta inmersiva de suspense y misterio con cinco pases de 15 personas cada uno, lo que permitió la participación de 75 asistentes y completar todas las plazas disponibles.