El temporal no retrasará las obras de los espigones en Moncofa y Costas confirma que estarán en junio

La plataforma Espigones Ya!! de Moncofa ha mantenido una reunión con la Dirección Territorial de Costas en Castellón para conocer el estado de ejecución de los distintos proyectos de defensa y estabilización del litoral del municipio. El encuentro ha permitido analizar el avance de las actuaciones en marcha y los plazos previstos para las intervenciones pendientes en los tramos más sensibles del frente marítimo.

Uno de los principales puntos abordados fue la evolución del proyecto de estabilización del litoral sur, que ejecuta la UTE Ferrovial-Pavasal. Según trasladaron desde Costas, y pese a la situación generada por el reciente temporal marítimo ‘Harry’, los trabajos continúan al ritmo previsto inicialmente. El fuerte oleaje puso a prueba las actuaciones ya ejecutadas, pero no ha supuesto un retraso significativo en el calendario. Si se mantiene esta evolución, las obras estarán finalizadas durante el próximo mes de junio.

Este proyecto es considerado prioritario para el municipio, ya que el litoral sur ha sufrido durante años un proceso de regresión y pérdida de playa que ha afectado tanto al entorno natural como a infraestructuras y propiedades privadas situadas en primera línea. La estabilización pretende frenar el avance del mar y recuperar la funcionalidad del espacio costero en un contexto de temporales cada vez más frecuentes e intensos.

El litoral central, el tramo más vulnerable

Más preocupante resulta la situación del litoral central, considerado el tramo con mayor regresión de toda la costa de Moncofa. Desde la Dirección Territorial de Costas informaron de que entre los meses de marzo y abril estará finalizada la redacción del proyecto de defensa específico para esta zona. Se trata de un tramo especialmente vulnerable, donde los temporales marítimos han provocado graves daños en los últimos años. El oleaje ha afectado al paseo marítimo y, en particular, a un tramo de acera que ha quedado deteriorado y cuya reconstrucción está prevista por parte del consistorio.

Además de la reparación de la infraestructura urbana dañada, el Ayuntamiento no descarta la construcción de un pequeño espigón semi-sumergido con la finalidad de disipar la fuerza del oleaje antes de que impacte directamente contra la acera y las edificaciones situadas en primera línea, reduciendo así el riesgo estructural y los costes derivados de reparaciones recurrentes. Este punto concentra el mayor grado de preocupación vecinal, al tratarse del área con mayor regresión de toda la franja costera.

Otro de los asuntos tratados fue el proyecto que Costas tiene previsto ejecutar en dominio público marítimo-terrestre. La actuación contempla la eliminación de aproximadamente 1.000 metros de la avenida Mare Nostrum, concretamente desde el canal de Masbó hasta el final de la vía en dirección sur. La intervención sigue adelante y está pendiente de completar la tramitación administrativa necesaria antes de iniciarse. La medida se enmarca en la estrategia de adaptación del litoral y recuperación del dominio público en aquellas zonas donde la presión del mar ha hecho inviable el mantenimiento de determinadas infraestructuras.

Tras la reunión, el alcalde de Moncofa y portavoz de la plataforma Espigones Ya!!, Wences Alós, valoró positivamente el avance del proyecto del litoral sur, aunque insistió en la urgencia de actuar en el tramo central. “Es una buena noticia que el proyecto que se está ejecutando en el litoral sur siga al ritmo previsto, pero es necesario avanzar mucho más en el proyecto de la zona central, porque por desgracia el mar no espera”, señaló.

El primer edil recordó que los daños afectan no solo al paseo marítimo y al tramo de acera deteriorado, sino también a las viviendas de primera línea, que continúan amenazadas por la intensidad del oleaje durante los temporales. En este sentido, subrayó que la situación es cambiante y que los temporales marítimos “cada vez son más continuos y más intensos”, lo que obliga a acelerar los procedimientos y reducir los plazos administrativos en la medida de lo posible.