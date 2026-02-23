Burriana arranca los actos conmemorativos del 8M: Toda la programación

El Ayuntamiento de Burriana ha iniciado la programación especial con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. El Claustro del CMC La Mercé ha sido el escenario del arranque de estas actividades con la iniciativa Ona com les altres, una acción educativa dirigida al alumnado de 3º y 4º de Primaria que se desarrollará también durante los días 24, 25 de febrero y 2 de marzo. A través de un cuentacuentos, los escolares analizan situaciones de desigualdad de la mano de figuras históricas como Juana García, Isabel de Villena o Clara Campoamor.

La formación y sensibilización continuará los días 3, 4 y 5 de marzo con el proyecto De puertas para adentro, destinado a estudiantes de 4º de la ESO. Esta instalación interactiva recrea una comunidad de vecinos para fomentar la reflexión sobre la violencia de género y las relaciones igualitarias, complementada con un foro-debate sobre educación emocional. Además, durante esos mismos días se grabarán las acciones del 8M realizadas en los distintos centros educativos del municipio.

Cartel anunciador de la conmemoración del 8M en Burriana. / Mediterráneo

El calendario institucional vivirá uno de sus momentos más destacados el próximo 6 de marzo, a las 18.00 horas, con la entrega de los premios Dia de la Dona en el salón de plenos del ayuntamiento. El acto contará con la proyección de un vídeo que recoge el trabajo realizado por los centros educativos en torno a esta efeméride.

Apartado cultural

En el apartado cultural, el 9 de marzo la biblioteca de la sede de la Obra Social Caixa Rural Burriana acogerá la conferencia Caixa de retalls de dones: La mirada de les dones en les associacions de Burriana (19.00 h.), a cargo de la asociación feminista Lucrecia Bori. Al día siguiente, 10 de marzo, Josep Ramon Calpe profundizará en la figura de la soprano burrianense Lucrecia Bori en la Escuela de Personas Adultas (19.00 h.).

Hacia final de mes, el 27 de marzo, se presentará oficialmente el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de Burriana. Como cierre solidario, el 24 de mayo se celebrará la X Cursa de la Dona en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, cuyas camisetas ya pueden adquirirse en la piscina municipal o en el Espai Fundación Le Cadó.

Al respecto, la concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha destacado que “hoy comenzamos un camino de concienciación y aprendizaje que implica a toda la sociedad burrianense, empezando por los más pequeños en nuestras aulas. Esta programación no solo busca visibilizar las desigualdades, sino dotar a nuestros jóvenes de herramientas para construir relaciones basadas en el buen trato”. Monfort ha añadido, además que desde el consistorio “invitamos a todos los vecinos a sumarse a unos actos que celebran el talento femenino y refuerzan nuestro compromiso con la igualdad”.

Consulta toda la programación:

Las actividades de la programación del 8M en Burriana. / Mediterráneo