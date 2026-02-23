Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amanecer en CastellóTiempo en MagdalenaAsalto armado"No robamos a niños"PorcelanosaPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

CONGRESO INTERNACIONAL

Burriana presenta en Roma las excavaciones en el reducto fortificado de la Torre de Tadeo

La investigación municipal sobre esta estructura defensiva del Camí Caminàs se sitúa en el panorama científico, tras su exposición en el prestigioso foro celebrado en Italia

La Torre de Tadeo se ubica en la zona norte del término municipal de Burriana, próxima al camino Caminàs.

La Torre de Tadeo se ubica en la zona norte del término municipal de Burriana, próxima al camino Caminàs. / Mediterráneo

Concha Marcos

Burriana

El MuseU Arqueològic Municipal de Burriana (Mambu) participó el 20 de febrero en el congreso onternacional FORTMED 2026-Defensive Architecture of the Mediterranean, celebrado en Roma, uno de los encuentros científicos más relevantes en el ámbito del estudio de la arquitectura defensiva del Mediterráneo.

Las excavaciones en la Torre de Tadeo de Burriana han sido objeto de estudio en el congreso internacional celebrado en Roma.

Las excavaciones en la Torre de Tadeo de Burriana han sido objeto de estudio en el congreso internacional celebrado en Roma. / Mediterráneo

El director del museo y arqueólogo municipal burrianense, José Manuel Melchor, presentó la ponencia titulada Torre de Tadeo, una estructura defensiva de época moderna en Burriana (Castellón, España), dentro del bloque temático de estudio, análisis y valorización de asentamientos fortificados a múltiples escalas. La investigación expuso los resultados de la intervención arqueológica realizada en el 2016 en este singular enclave patrimonial del término municipal de Burriana.

Primeras pesquisas

La Torre de Tadeo, situada junto al Camí Caminàs (antigua vía medieval que articula el territorio del sur de la provincia de Castellón), nunca había sido objeto de excavación arqueológica hasta esa intervención. Los trabajos permitieron documentar por primera vez sus características constructivas, su evolución histórica y sus distintas fases de uso.

Noticias relacionadas y más

La presencia del Museu Arqueològic Municipal en este congreso internacional, uno de los más destacados en el ámbito de la arquitectura fortificada, supone un importante reconocimiento al trabajo de investigación desarrollado desde el ámbito municipal y contribuye a situar el patrimonio histórico de Burriana en el panorama científico internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
  2. La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
  3. Proyectan un aparcamiento de más de 10.000 m² para camiones junto a la N-340 en Almassora
  4. El interior de Castellón sumará ocho miradores turísticos con columpios panorámicos: las ubicaciones
  5. Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
  6. Novedades en el Carnaval de Vinaròs por el viento: Habrá un desfile este domingo y se celebrará otro adicional en verano
  7. La consulta popular por las fiestas de agosto de Morella genera polémica
  8. ¿Cuándo se podrá disfrutar de los 8 miradores con columpios panorámicos en el interior de Castellón? Ya hay fecha

Onda destina 37.000 euros en ayudas para proteger el empleo en los negocios de Plaza España

Onda destina 37.000 euros en ayudas para proteger el empleo en los negocios de Plaza España

Burriana presenta en Roma las excavaciones en el reducto fortificado de la Torre de Tadeo

Burriana presenta en Roma las excavaciones en el reducto fortificado de la Torre de Tadeo

Nueva mejora para modernizar el recinto de festivales de Benicàssim: inversión de 200.000 €

Nueva mejora para modernizar el recinto de festivales de Benicàssim: inversión de 200.000 €

Un libro bordado a mano rescata la cocina tradicional de Morella desde las libretas de una abuela

Un libro bordado a mano rescata la cocina tradicional de Morella desde las libretas de una abuela

La Vall d'Uixó refuerza su 'capitalidad del bou' y copa los premios a los mejores toros de la Comunitat

La Vall d'Uixó refuerza su 'capitalidad del bou' y copa los premios a los mejores toros de la Comunitat

Orpesa acelera trámites para abrir el próximo curso su tercer colegio

Orpesa acelera trámites para abrir el próximo curso su tercer colegio

L’Alcora impulsa su primer mural de memoria histórica con homenaje cerámico a las víctimas del franquismo

Ara Malikian emociona en Burriana con su ‘Intruso World Tour’

Ara Malikian emociona en Burriana con su ‘Intruso World Tour’
Tracking Pixel Contents