Burriana presenta en Roma las excavaciones en el reducto fortificado de la Torre de Tadeo

El MuseU Arqueològic Municipal de Burriana (Mambu) participó el 20 de febrero en el congreso onternacional FORTMED 2026-Defensive Architecture of the Mediterranean, celebrado en Roma, uno de los encuentros científicos más relevantes en el ámbito del estudio de la arquitectura defensiva del Mediterráneo.

Las excavaciones en la Torre de Tadeo de Burriana han sido objeto de estudio en el congreso internacional celebrado en Roma. / Mediterráneo

El director del museo y arqueólogo municipal burrianense, José Manuel Melchor, presentó la ponencia titulada Torre de Tadeo, una estructura defensiva de época moderna en Burriana (Castellón, España), dentro del bloque temático de estudio, análisis y valorización de asentamientos fortificados a múltiples escalas. La investigación expuso los resultados de la intervención arqueológica realizada en el 2016 en este singular enclave patrimonial del término municipal de Burriana.

Primeras pesquisas

La Torre de Tadeo, situada junto al Camí Caminàs (antigua vía medieval que articula el territorio del sur de la provincia de Castellón), nunca había sido objeto de excavación arqueológica hasta esa intervención. Los trabajos permitieron documentar por primera vez sus características constructivas, su evolución histórica y sus distintas fases de uso.

La presencia del Museu Arqueològic Municipal en este congreso internacional, uno de los más destacados en el ámbito de la arquitectura fortificada, supone un importante reconocimiento al trabajo de investigación desarrollado desde el ámbito municipal y contribuye a situar el patrimonio histórico de Burriana en el panorama científico internacional.