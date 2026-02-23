Dominio de la Vall en el podio de los mejores toros del año de la Comunitat

Escoger a los mejores toros exhibidos a lo largo de la temporada en las fiestas de bous al carrer de toda la Comunitat Valenciana es todo un reto. Ya no solo por el número de animales que salen a las calles de los municipios de las tres provincias (casi 1.000 cerriles al año entre los 9.500 festejos taurinos programados), sino porque en la valoración, inevitablemente, hay un alto componente de subjetividad.

Sea como sea, existen unos criterios básicos, que son los que rigen la decisión del jurado que moviliza la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, que permiten ir reduciendo el gran abanico de opciones hasta conformar un pódium con los más destacadas, tanto por juego como por presencia.

Cuando se anunciaron las candidaturas y los finalistas, la provincia de Castellón volvió a tener un protagonismo destacado, suponiendo más de la mitad de los escogidos. Una hegemonía que se ha mantenido hasta el final, con especial relevancia para un municipio de la Plana Baixa que ha visto reforzada su capitalidad del bou, la Vall d'Uixó.

Mejor presentación

En la categoría de mejor presentación, la provincia de Castellón se ha quedado con los tres primeros puestos de la clasificación definitiva. El primer ha sido para Maño, uno de los seis toros que corrieron el encierro de Samuel e Isabel Flores en les Penyes en Festes, el pasado mes de agosto, en la Vall.

El toro mejor presentado ha sido 'Maño', un astado del encierro de Samuel e Isabel Flores. / Adrián Sales

La segunda posición se le ha adjudicado a Planetario, otro cerril visto en la Vall, en concreto el Victorino Martín patrocinado por la peña El Búnker en las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo, en octubre.

El tercero que ha completado el pódium ha sido Braverón, de Monteviejo, el Bou del Cristo de Artana. La cuarta posición se la ha quedado Niebla, de Partido de Resina, patrocinado por Gent del Bou en Almassora.

Mejor juego

En cuanto al mejor juego, el mérito de haber exhibido el toro más bravo del año se lo ha llevado la peña La Parà de la Vall d'Uixó, con Ajustado, de la ganadería de García Guillén; la segunda posición se ha quedado en Rafelbunyol y la tercera ha vuelto a la Vall d'Uixó, para premiar la intervención que tuvo Misigato, un Victoriano del Río exhibido en las fiestas patronales de la Sagrada Familia y que también participó en el primer encierro de cerriles de la historia de estas celebreciones.

El astado que mejor juego dio el año pasado fue de la ganadería de García Guillén. / Marzá

En esta misma categoría, el Grup de Penyes de Almassora ha conseguido la quinta posición con Jacobero, de El Pilar.

José Benlloch y José Escrig

Como ya avanzó Mediterráneo, Castellón ha estado presente no solo en la valoración de lows mejores toros, también en los reconocimientos a las personas que se distinguen por su apoyo a la fiesta, con dos nombres propios: el del alcalde de Vila-real, José Benlloch, a quien la asociación lo ha distinguido por su «destacada labor en defensa de las tradiciones» y al aficionado José Escrig Ginés, al que le han concedido el premio a la difusión de las tradiciones.

El trofeo que han recibido los primeros premios también llevaba sello provincial, los ha elaborado Irene Molina, artista de Onda; mientras que el resto de trofeos se han confeccionado en el Centre Ocupacional El Molí, también de Onda.

Los mencionados no han sido los únicos galardones o reconocimientos entregados por la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer de la Comunitat. Se ha premiado la mejor salida, para un toro exhibido en el pequeño municipio valenciano de Emperador; y el premio Bou en Corda se ha quedado en Gestalgar, también en la provincia de Valencia.

El VI Premio Nacional en Defensa de las Tradiciones ha sido para los Encierros de Cuellar (Segovia); el de ganadería más regular se le ha concedido a La Paloma, de Xaló (Alicante) y el que distingue una trayectoria ganadera ha sido para Ángel Guardiola.