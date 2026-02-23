Fallece Pepe Ferrada, primer presidente de la Falla Club 53 de Burriana

Las Fallas de Burriana despiden a uno de sus referentes históricos tras el fallecimiento de Pepe Ferrada Urios, primer presidente de la comisión del Club 53, presidente de honor de la entidad y decano de sus falleros. La comisión hizo pública la noticia a través de un comunicado en el que trasladó su pesar.

En ese mensaje, el Club 53 destaca que Ferrada fue «sinónimo de compromiso, tesón y un amor inmenso por el 53» y subraya que supo transmitir esos valores tanto a su familia como a las distintas generaciones que han formado parte de la falla. La entidad señala además que su legado «permanecerá vivo en cada proyecto» que emprenda la comisión.

La trayectoria de Ferrada está ligada a los orígenes del Club 53, cuya historia se remonta a 1962, cuando un grupo de jóvenes decidió constituir su propio club festivo tras discrepancias con socios veteranos. El colectivo alquiló el local conocido como la Cova So Blai y, tras el éxito de sus actividades, formalizó su creación con un manifiesto firmado por 53 socios, cifra que dio nombre a la entidad.

Aunque en sus primeros años no plantó monumento, en 1972 llegó la plantà de su primera falla, con José Ferrada al frente como presidente de la comisión, acompañado por una junta directiva activa y la fallera mayor María Teresa Guinot.

Desde entonces, su vinculación con las Fallas de Burriana se mantuvo a lo largo de las décadas, ocupando posteriormente el cargo de presidente de honor. Con su fallecimiento, el mundo fallero local pierde a una figura estrechamente vinculada a la consolidación y evolución del Club 53. DEP.