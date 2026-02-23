L’Alcora impulsa su primer mural de memoria histórica con homenaje cerámico a las víctimas del franquismo

L’Alcora contará con su primer mural dedicado a la Memoria Histórica, que se presentará en la próxima edición del ciclo Maig Ceràmic. El proyecto ‘Sempre torna’, de los alcorinos Salvador Negre Gallén y Luis Vives Martín, ha sido el ganador del Concurso de Mural Cerámico de la Memoria Democrática convocado por el Ayuntamiento.

El jurado destacó la excelente adaptación de la propuesta artística al entorno urbano, así como la calidad y concisión de la reseña técnica presentada. De manera especial, valoró la integración entre la obra cerámica y la aportación poética, dando lugar a un mural visualmente potente que invita a la reflexión y plasma con precisión los objetivos de la convocatoria.

Según Negre y Vives, su proyecto “es una propuesta artística de memoria histórica construida desde el trabajo compartido. A través del barro, el color y la forma, la obra rinde homenaje a las víctimas de la dictadura franquista y a todas aquellas personas que sufrieron el silencio, la represión y el olvido”.

Cerámica y poesía como eje narrativo

El mural combina elementos simbólicos con la fuerza del trabajo manual y la expresión plástica. En el centro de la composición, incrustado entre las piezas cerámicas, el poema Sempre torna actúa como eje narrativo y recordatorio del deber colectivo de no olvidar.

La obra, de 4x3 metros, se instalará en la calle Peiró, en una plazoleta generada tras el derribo de varios inmuebles.

Trayectoria de los autores

Salvador Negre, ceramista con más de 25 años como director técnico y artístico de la empresa Art Antic l’Alcora, ha participado en más de 300 obras repartidas por todo el mundo. Fue reconocido con el Premio Nacional de Artesanía en 2013 y finalista en los Premios Nacionales de Cerámica 2025.

Por su parte, Luis Vives, licenciado en Humanidades y profesor de Secundaria, compagina su labor docente con actividad musical y literaria. En este proyecto aporta el poema Sempre torna, una composición que, en palabras del autor, representa “una amenaza cada vez más patente” que “no debemos ignorar y no podemos repetir”.

El jurado estuvo presidido por el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, y contó con representantes del Museo de Cerámica, del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló y de la Escuela Superior de Cerámica.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la preservación de la memoria democrática a través del arte, consolidando al mismo tiempo la estrecha relación del municipio con la cerámica como vehículo de cultura y reflexión.